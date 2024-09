A indústria com a reforma

Um estudo recente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) aponta que, uma vez implementadas, as novas regras da reforma tributária podem gerar uma economia de R$ 112,6 bilhões por ano para a indústria de transformação. Atualmente, as distorções no sistema tributário representam 2,9% do faturamento anual, que totaliza cerca de R$ 145,5 bilhões. Com a reforma, a redução de custos pode chegar a 77%, ou R$ 32,9 bilhões anuais. Ocorre que o principal custo para indústria, o de tributos não dedutíveis, que atingem R$ 71,3 bilhões, será zerado. Mas, segundo o empresário José Maurício Caldeira, a mudança não irá acontecer da noite para o dia. Ela depende da regulamentação e do período de transição, pois só estará totalmente em vigor em 2033.

Kurotel aos nonagenários

O Kurotel Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar fará uma homenagem especial à população nonagenária, aqueles que, com 90 anos ou mais, representam a essência da vida e da longevidade. Será um tributo dedicado aos moradores de Gramado, que são verdadeiras testemunhas vivas da história e sabedoria ao longo de gerações. A celebração será realizada no dia 1º de outubro na Câmara de Vereadores de Gramado. Para participar é necessário ser residente da cidade de Gramado e ter 90 anos ou mais. As inscrições vão de 1 a 20 de setembro.

Nova parceira da Braskem

A Università Ca'Foscari Venezia, da Itália, é a mais nova parceira da Braskem no âmbito da sustentabilidade. Com validade de três anos, o acordo assinado entre as entidades prevê o desenvolvimento de rotas tecnológicas catalíticas com objetivo de converter CO2 em produtos de mais alto valor agregado como carbonatos orgânicos.

Uma rodada de negócios

Para celebrar seus cinco anos, a Concept Contabilidade (Campo Bom/RS) promove uma Rodada de Negócios Beneficente, que além de conectar 100 empreendedores em um encontro de muito networking, incentiva boas ações com o ingresso solidário, que será totalmente revertido em doações. O evento ocorrerá na noite de 10 de outubro, no Centro de Eventos do Sindilojas, em Novo Hamburgo.

Nova opção de restaurante no Vale

O Restaurante Boulevard Convention do Vale dos Vinhedos é a mais nova opção gastronômica da Serra Gaúcha. Com um menu que passeia por sabores regionais, e destaque para carnes especiais na parrilla, também oferece à la carte cardápios temáticos e o tradicional bufê, dependendo do dia da semana. Atendendo hóspedes e comunidade, o empreendimento apresenta um ambiente contemporâneo com layout variado que garante opções para experiências individuais, para casais ou para grupos. Para os apaixonados por carne, o Parrilla Night acontece aos sábados com música ao vivo a partir das 20h30min. O rodízio de carnes é acompanhado por um bufê variado.