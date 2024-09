O índice de desperdícios na construção civil atualmente gira em torno de 30% a 40%. Ao adotar práticas como a digitalização do processo construtivo, as perdas podem diminuir para 5%. Elas não se limitam apenas aos resíduos visíveis, como restos de materiais e detritos. A utilização ineficiente de recursos, erros de planejamento, falhas na execução de projetos e até mesmo no uso inadequado de mão de obra, também são formas de desaproveitamento. Além de aumentar os custos das obras, esses fatores também têm um impacto significativo no meio ambiente, contribuindo para a degradação ecológica e o esgotamento de recursos naturais.

Diversidade e inclusão

O escritório gaúcho Andrade Maia Advogados foi reconhecido no Future Law Awards 2024, prestigiada premiação realizada durante o Future Law Experience. O evento é voltado para promover uma transformação no mindset dos advogados, incentivando um direito mais orientado por dados, criativo e inovador. O escritório conquistou o prêmio na categoria ESG Awards, em reconhecimento aos diversos projetos que têm desenvolvido nas áreas de Diversidade e Inclusão.

Nova empresa Argenta

A Vital de Alvorada, uma das 9 empresas Argenta, passa a chamar -se AIVA Lubrificantes, amplificando atividades como indústria de lubrificante sustentável e oferecendo soluções ambientais de coleta e rerrefino de óleos. A expectativa é crescer mais de 40% em comercialização para 2025. A AIVA investiu na qualidade dos produtos injetando R$ 1,2 milhão no novo laboratório e pretende ainda investir R$ 30 milhões até 2025.

Médicos com vínculos

O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou nova resolução exigindo que todos os médicos com qualquer tipo de vínculo com indústrias da área da saúde, como farmácias, laboratórios e empresas de equipamentos, declarem essas "parcerias" na plataforma CRM-Virtual — um sistema digital exclusivo para a categoria.

O troféu Onça Pintada

A agência Martha Becker Connections, de Porto Alegre, foi contemplada pela quinta vez como melhor agência de Comunicação Corporativa da Região Sul no Prêmio Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa, conferido pela Mega Brasil Comunicação. A diretora administrativa da agência, Evane Becker, recebeu em mãos o troféu Onça Pintada, entregue em cerimônia realizada em São Paulo, no último dia 28.

A borracha nativa

A gaúcha Mercur apresenta ao mercado a primeira Borracha Nativa da Amazônia, refletindo seu compromisso com a conservação ambiental. Produzida com látex extraído 100% de árvores nativas é o resultado de mais de uma década de dedicação ao projeto Borracha Nativa, que valoriza as comunidades extrativistas locais.

A Soprano doa casas

Na data em que a enchente faz um ano no Vale do Taquari, empresários da Soprano e do Grupo Front fizeram a doação de 13 casas solidárias para famílias de Mucum, cidade que sofreu três grandes enchentes sucessivas, em setembro e novembro de 2023 e maio de 2024. As casas doadas têm 45 m2, com dois quartos, banheiro, sala e cozinha conjugadas, construídas em terreno doado pela Prefeitura.

Seleção para o setor da saúde

Fundada em Porto Alegre e hoje com matriz em São Paulo, a WE CAN BR criou uma área especializada para recrutamento e seleção no setor da saúde. Chamada de Divisão Saúde, a nova área tem assessoria da Safety Way, que orienta o processo de avaliação dos candidatos. A meta é que a Divisão Saúde corresponda a 50% do faturamento da WE CAN BR até 2026.