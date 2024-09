Gerdau na Cidade do Rock

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço e maior recicladora de sucata metálica da América Latina, levará diversas ações de engajamento e interação para o público presente no Rock in Rio Brasil 2024. A história das 200 toneladas de aço Gerdau 100% reciclável, que estarão mais uma vez presentes na cenografia do Palco Mundo, é a inspiração para as ativações da marca na edição comemorativa de 40 anos do maior festival de música e entretenimento do mundo. Quem concluir a atividade com sucesso levará um brinde especial para casa: uma réplica em miniatura do Palco Mundo feito de aço Gerdau em formato de pingente.

Os 30 anos da Italiany

De uma pequena produção de pizzas a uma grande referência do setor alimentício, com portfólio de mais de 60 produtos, a Italiany comemora 30 anos e registra crescimento superior a 200% acumulado dos últimos 5 anos. Todo crescimento é resultado de constantes investimentos em maquinário, expansão do mix de produtos e ações de relacionamento com clientes. Em 2020, inaugurou uma nova fábrica ampliando a capacidade produtiva.

Vantagem do elétrico

A energia elétrica é mais barata que a gasolina, o diesel e o etanol. A Descarbonize Soluções, especialista em soluções de energia, fez um comparativo da diferença em viagens feitas com carros elétricos e carros a combustão. De forma geral, a economia no uso de elétricos pode chegar a 72% em relação aos veículos que usam gasolina.

Piquete El Topador

O Rancho Tabacaray abre as portas do espaço centenário nesta quinta para a programação farroupilha com o show do Quarteto Coração de Potro. O empreendimento, inaugurado em junho de 2022 pela plataforma El Topador, se consolidou como um local de valorização da cultura e da gastronomia gaúcha em Porto Alegre e reúne nestas 5 semanas mais de 20 eventos. Ingressos pelo Sympla.

A expansão nacional

O Rossi, Maffini, Milman & Grando Advogados (RMMG) Advogados, tradicional escritório gaúcho com quase 60 anos de atuação, avança no mercado nacional. Com sede em São Paulo há cinco anos, anunciou a chegada do tributarista Eduardo Krutman na liderança da área tributária da banca paulista. Krutman tem mais de 15 anos de atuação como conselheiro fiscal e planejador tributário no Brasil e no exterior.

O RS em energia solar

O Rio Grande do Sul está entre os três estados brasileiros com maior potência instalada de energia solar na geração própria em telhados e pequenos terrenos. Segundo recente mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a região acaba de ultrapassar 2,8 gigawatts (GW) em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.

Grife Luiza Barcelos

Conhecida especialmente por seus calçados e acessórios, a renomada marca feminina da moda contemporânea Luiza Barcelos inaugura sua primeira loja na Serra Gaúcha. A grife mineira desembarca no Shopping Villagio Caxias, sob a administração da caxiense Fabrícia Machado. O espaço de 60 m² é assinado pelo arquiteto Marcio França, de Minas Gerais, com execução do arquiteto caxiense Ricardo Bosi.

Preparando o próximo veraneio

A CEEE Equatorial está entregando mais uma obra de infraestrutura aos gaúchos. Com o objetivo de melhorar a qualidade da distribuição de energia no Litoral durante o período de veraneio, a distribuidora investiu aproximadamente R$ 200 mil e concluiu a reforma na subestação Pinhal, que atende a mais de 48 mil clientes dos municípios de Balneário Pinhal, Cidreira e Palmares do Sul.