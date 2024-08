Aposta no 4º Distrito

Passados três meses das enchentes, o 4º Distrito, uma das áreas mais afetadas pelas águas em Porto Alegre, volta a receber o público de forma efetiva e cotidiana, retomando o ritmo de renascimento que o lugar experimentava nos últimos anos. O setor imobiliário também comemora. Depois de uma década sem nenhum lançamento na região, a ABF Developments ergue, na rua Almirante Tamandaré, o 4D Complex House. Com 100% de unidades comercializadas antes da calamidade, o empreendimento não registrou nenhum distrato em relação aos contratos firmados, o que representa a manutenção da aposta na revitalização da região.

Termolar e chimarrão

A Termolar, empresa gaúcha e referência global no segmento de soluções térmicas, participa da Expointer 2024 com espaço exclusivo em parceria com a Escola do Chimarrão. Além disso, promove uma ação voltada para uma experiência inesquecível, sorteando voos de helicóptero sobre a Expointer, para uma viagem por dia. Para participar, basta fazer compras acima de R$ 150,00 no espaço da companhia. Os ganhadores serão escolhidos diariamente e contatados pessoalmente pelo time da Termolar.

O Pertence São Paulo

Adiado devido às enchentes, o lançamento oficial da 6ª edição do projeto A Arte de Pertencer - que promove oficinas gratuitas de dança para pessoas com deficiência em Porto Alegre e São Paulo - foi lançado ontem na capital paulista. A parceria entre a entidade gaúcha e o Projeto Irmãos e o Instituto Movimentarte visam levar arte, inclusão e pertencimento aos participantes que realizam as atividades com o acompanhamento do Pertence.

Aquecedores usados

Na plataforma da OLX, maior marketplace de classificados de produtos usados, autos e imóveis do Brasil, itens de aquecimento usados podem custar até 70% menos que umproduto novo, com base nos preços de julho. É o caso do ar-condicionado quente e frio, que pode ser encontrado por R$ 900,00, representando uma economia de 70% em relação ao valor de um produto novo. Já a lareira elétrica custa em média R$ 1.000,00, 67% mais barata que uma nova.

Pop Center está mais movimentado

Os meses de junho, julho e agosto registram um aumento de 30% na circulação de pessoas no Pop Center, nas sextas-feiras e aos sábados, em comparação com os meses de janeiro, fevereiro e março de 2024. De segundas a quintas-feiras, o centro comercial tem circulação diária média de 30 mil pessoas. Embora a área ao redor tenha sido impactada pelas recentes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o Pop Center conseguiu reabrir rapidamente suas portas, pois as águas não atingiram diretamente suas lojas. Atualmente, o centro comercial possui 571 lojas locadas e 200 disponíveis para locação.