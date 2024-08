Banrisul conquista Selo Ouro

Pelo terceiro ano consecutivo, o Banrisul conquistou o Selo Ouro no Programa Brasileiro GHG Protocol, reconhecimento que considera a elaboração do inventário completo de emissões de gases de efeito estufa (GEE) na instituição. O inventário avaliado se refere às emissões de 2023 e está divulgado na plataforma de Registros Públicos de Emissões da FGV, que reúne inventários de GEE de várias organizações aderentes ao programa. A divulgação aconteceu na semana passada em evento realizado na Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo. A elaboração do inventário de GEE permite ao Banrisul entender sua pegada de carbono em relação às suas atividades diretas e de consumo de energia para adotar medidas que permitam a redução e compensação de suas emissões.

Energia 100% renovável

Dentre as iniciativas do Banrisul para reduzir emissões está a migração do consumo de energia para fontes 100% renováveis. Já a compensação é realizada através da aquisição de créditos de carbono e certificados de energia renovável de projetos localizados no Rio Grande do Sul. Ao ser agraciado com o Selo Ouro, a instituição demonstra que sua atuação e estratégias estão alinhadas ao enfrentamento dos problemas ambientais globais, contribuindo para mitigação das mudanças climáticas.

Abertura de filial Miami

Recentemente, o empresário gaúcho Jefferson Seleimen Machado, fundador da marca Laboratório do Pé, com sede em Porto Alegre, seguiu a tendência entre empresários brasileiros e expandiu seus negócios para a Flórida, inaugurando uma filial em Miami. O Laboratório, que já atendeu diversos famosos, como o capitão do Penta, Dunga, visa atender não só o público local, mas também sonha em conquistar os pés do craque Lionel Messi.

Amcham doa R$ 540 mil

A Câmara Americana de Comércio (Amcham RS) doou R$ 540 mil, arrecadados junto a empresas associadas, para entidades atingidas pelas enchentes. O valor foi repassado durante o CEO Fórum, em Porto Alegre, que abordou caminhos para a reconstrução do Estado. A Câmara repassou R$ 270 mil à Fundação Pão dos Pobres e outros R$ 270 mil à Sociedade Lajeadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente.

Um shopping com energia 100% solar

Com investimento de R$ 100 milhões, Santa Catarina vai ganhar um shopping 100% abastecido por energia solar. O Garden Open Mall será construído em Itapema, cidade do litoral norte catarinense que ocupa a segunda posição no ranking do metro quadrado mais valorizado do Brasil, e terá Valor Geral de Locação (VGL) em torno de R$ 8 milhões por ano, Área Bruta Locável (ABL) de 2.500 m², e cerca de 50 operações comerciais. Sua área gastronômica promete ser um dos grandes atrativos do empreendimento, que será inaugurado em junho de 2026.