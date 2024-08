Sindicato apoia escolas

O Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios (Sindiatacadistas) doou R$ 1,2 milhão para a reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Patinho Feio e da Emei Meu Amiguinho na Zona Norte de Porto Alegre que foram atingidas pelas cheias de maio último. O vice-presidente do sindicato, Luiz Henrique Hartmann, destaca que a educação infantil é uma prioridade lembrando que quando a escola está fechada, muitas vezes os pais não têm onde deixar os filhos para que possam trabalhar e é onde a criança vai fazer a principal refeição do dia.

Clínica de saúde mental

A Jordani Mental Care, clínica integrativa de saúde mental liderada pela médica psiquiatra Verônica Jordani, em Caxias do Sul, planeja para este ano a inauguração do seu Complexo de Neurodesenvolvimento Infanto-Juvenil para diagnóstico e atendimento de crianças e adolescentes. Já para 2025, o centro deve começar a expansão da marca em rede. Só no primeiro semestre deste ano, a clínica cresceu 112%. Hoje, são acolhidos 4 mil pacientes por 120 profissionais.

Startups para Mercopar

Startups gaúchas que desenvolvem soluções tecnológicas aplicáveis à indústria já podem se inscrever no edital do Sebrae RS para a Mercopar 2024, que acontece de 15 a 18 de outubro, nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Serão selecionadas 50 em fase de operação ou tração para exporem seu produto ou serviço. As selecionadas receberão subsídio de 70% do custo do evento e estande próprio mobiliado. Inscrições até 8 de setembro.

O começo de atividades

Após 20 anos de atuação em grandes escritórios de advocacia, a professora titular do Curso de Direito da Ulbra e mestre em Direito da Empresa e dos Negócios, Juliana Krebs Aguiar, fundou a Krebs Aguiar Advocacia. A proposta é estar próxima dos clientes e realizar uma imersão na empresa para oferecer soluções jurídicas personalizadas para cada necessidade. O objetivo é reduzir passivos e, principalmente, atuar na análise de riscos para prevenção de litígios e promover aumento de produtividade.

A feira de condomínios

A SindExpo 2024 será nos dias 30 e 31 deste mês, no BarraShoppingSul, da Capital. Considerada a maior feira de negócios para condomínios e síndicos do Brasil, promoverá palestras, conexões e compartilhamento de experiências, além de pensar novas soluções, produtos, serviços e conceitos para o segmento. São esperados 1,5 mil visitantes. E a expectativa de negócios gerados é de R$ 53 milhões. A entrada é franca.

Desinformação nas eleições

O combate à desinformação nas eleições se intensifica com a assinatura de um acordo entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nove gigantes da tecnologia, como TikTok, Facebook, WhatsApp e Google. É para garantir uma corrida eleitoral justa e democrática, protegendo os eleitores contra manipulação e abuso digital. A proposta surge em resposta às crises nas eleições passadas, nas quais operações de desinformação alteraram em muito o ambiente eleitoral.

Fragrância inspirada na melancia

Sucesso entre a Geração Z, as fragrâncias frutais têm conquistado os consumidores. De olho nesse comportamento, o Boticário lançou, em maio de 2024, duas fragrâncias de edição limitada inspiradas na melancia, que registrou um desfecho histórico: o estoque previsto para durar 14 dias, esgotou em apenas 57 horas. Na continuidade desse sucesso, a marca integrou a fragrância Egeo Melancia ao seu portfólio e apresenta a Cuide-se Bem Melancia, uma linha de edição limitada com oito produtos inspirados no cheiro da fruta.