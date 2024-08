Docile nos Jogos Olímpicos

Referência em doces e guloseimas, a Docile reafirma seu posicionamento como doce oficial do Time Brasil e marca presença em Paris, ao longo dos Jogos Olímpicos. A empresa, com sede em Lajeado, é a única gaúcha com produto licenciado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) entre as apoiadoras da delegação nacional na competição multiesportiva do mundo. Até o encerramento dos Jogos, no domingo, produtos da marca podem ser encontrados na capital francesa. O destaque é a Medalha da Gentileza, linha especial de balas de gelatina em comercialização neste ano, em cinco sabores diferentes como tangerina, morango, melancia, abacaxi e blueberry.

Chope cortesia no Dia dos Pais

O Food Hall Dado Bier está recebendo reservas para o almoço de Dia dos Pais neste domingo, das 11h30min às 16h. Pet-friendly, o complexo também transmitirá em telão a cerimônia de encerramento da Olimpíada e oferecerá um chope cortesia para todos os pais que visitarem o espaço. O Food Hall fica no segundo andar do Shopping Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). O estacionamento é cortesia mediante consumo no local.

Lugano fonte de inspiração

A Lugano, de Gramado, lançou a campanha "Dia dos Pais Lugano para quem é fonte de inspiração" e até o domingo, 11 de agosto, as lojas da marca espalhadas pelo Brasil oferecem itens exclusivos para celebrar a data. Entre as sugestões de presentes, vinhos, espumante e licor Lugano, além do já consagrado chocolate da marca. A variedade inclui barras, bombons, trufas, drágeas, chocolates personalizados e uma linha saudável, com chocolates 70% cacau, zero açúcar e sem lactose.

As experiências de turismo

Atividades ao ar livre, iguarias da produção regional, conhecimento da história e contato com a fauna e a flora brasileira podem proporcionar experiências de turismo diferenciadas. O Sebrae, junto com o Ministério do Turismo, tem trabalhado na estruturação de mais de 500 roteiros em aproximadamente 200 regiões turísticas de mais de mil municípios do território nacional. A propósito no Salão do Turismo, que ocorre no Rio de Janeiro, 60 experiências serão apresentadas ao público.

Os cartões continuam atuais

As compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos continuam atuais, em paralelo ao Pix. Elas cresceram 11,2% no primeiro semestre de 2024, somando R$ 2 trilhões no período, conforme dados da Abecs, associação que representa o setor. Na comparação, o destaque foi o uso do cartão de crédito, O segundo maior volume no período foi do cartão de débito.

Mulher paga juros mais caros

As elevadas taxas de juros praticadas em financiamentos voltados aos pequenos negócios (MEI, micro e pequenas empresas) ficam ainda mais caras quando os tomadores são as mulheres empreendedoras, aponta estudo inédito feito pelo Sebrae Nacional, com base em dados do Banco Central. Enquanto nos financiamentos contratados pelos donos de pequenos negócios a taxa média foi de 36,8% ao ano, para o público feminino fica em 40,6%.

Oi pai, essa é por minha conta

Com a aproximação do Dia dos Pais, no dia 11/8, o Galeto Mamma Mia apresenta a campanha "Pai, essa é por minha conta". Voltada para quem aprecia momentos gastronômicos em família, a iniciativa incentiva os filhos a presentearem seus pais com uma sequência dos melhores pratos da culinária dos imigrantes italianos nos restaurantes da rede. Para aqueles que preferem celebrar em casa, o Mamma Mia oferece a opção de agendar entregas via iFood na data, garantindo que o pedido chegue no horário reservado.