Curso em gestão de crises

Tendo em conta recentes desastres naturais, como os ocorridos no RS, a Unyleya, faculdade pioneira em educação a distância no Brasil, está lançando um curso de pós-graduação para preparar especialistas em gestão de crises. A nova especialização é destinada a profissionais da saúde e da logística, especialmente os que trabalham em práticas humanitárias. Previsto para começar no segundo semestre deste ano, com duração de 9 meses, o curso será oferecido de forma online, facilitando o acesso de profissionais de diversas regiões do país. Mais dados em unyleya.edu.br/institucional.

R$ 340 milhões em doações

O Monitor das Doações registrou mais de R$ 340 milhões doados de forma emergencial ao RS por pessoas físicas, jurídicas, organizações sem fins lucrativos e órgãos públicos, com o objetivo principal de apoiar e fornecer recursos para as comunidades afetadas pela enchente que atingiu o estado no final do mês de abril e completa três meses neste mês.

A Vertical de Economia

O LIDE - Grupo de Líderes Empresariais lança, nesta quinta-feira, em Florianópolis, a Vertical de Economia SC e RS, que será presidida pelo CEO da Bateleur, Fernando Marchet. O comitê tem como objetivo reunir empresários e executivos C-Level das principais organizações dos dois estados em prol do desenvolvimento econômico da Região Sul.

Os 75 anos da Marcopolo

A Marcopolo celebrará 75 anos de história na próxima segunda-feira (12), durante reunião-almoço da CIC Caxias (RS). O protagonismo da empresa caxiense no setor de mobilidade será apresentado pelo CEO da companhia, André Armaganijan. Ela atende aos diversos segmentos de passageiros e tem presença global por meio de 11 fábricas em 7 países.

Energia solar fotovoltaica

O Brasil acaba de registrar a marca de cerca de 400 mil novas instalações de geração própria de energia solar em residências no primeiro semestre do ano. Os dados são da rede de franquias Portal Solar, que possui mais de 200 unidades espalhadas pelo País. Segundo o mapeamento, foram mais de R$ 8 bilhões em investimentos na tecnologia fotovoltaica.

Trabalho na indústria de calçados

Mesmo com as instabilidades no mercado internacional, a indústria calçadista brasileira encerrou o primeiro semestre do ano criando 7,65 mil vagas de trabalho, terminando junho com estoque total de 288,2 mil empregos diretos, 3,8% menos do que em igual mês de 2023. No recorte de junho, o setor criou 1,12 mil postos de trabalho na atividade. Os dados foram elaborados pela Abicalçados com base no levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O RS segue como o principal empregador.