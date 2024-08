Patente em pavimentação

Blocos de concreto permeáveis e com alta resistência mecânica, para uso em pavimentação para tráfego de veículos, tiveram patente concedida pelo INPI. A invenção, nomeada blocos intertravados com orifícios pré-determinados, foi criada na Universidade Feevale, por Daiana Cristina Metz Arnold, Adriana Teresinha da Silva Dutra, Newton Avila dos Santos e Junior Jung. O produto consiste em blocos pré-moldados, com adição de resíduos e com vazios planejados, que visam tornar o pavimento permeável e, ao mesmo tempo, resistente, possibilitando mínima trepidação e máximo conforto aos usuários de estradas, ruas e estacionamentos.

Contra o desperdício

Mais de 15 mil toneladas de alimentos garantiram o complemento de cerca de 30 milhões de refeições para mais de 600 Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que atendem pessoas em vulnerabilidade social, presentes em todos os estados do País. Os dados fazem parte da atuação da Connecting Food no combate ao desperdício de alimentos e à fome. A startup é a primeira foodtech brasileira de impacto social neste ramo.

Perfume do Boticário

Malbec, marca de perfumaria masculina premium do Boticário, celebra sua sofisticação e autenticidade em nova fragrância, mais moderna e atemporal. Malbec Icon traz o frescor aromático e o mix de madeiras robustas em novo design do frasco criado em colaboração com o estúdio Pininfarina, referência mundial de design inovador e elegante.

Produção de calçados

A produção nacional de calçados teve incremento de 2,7% entre janeiro e maio deste ano sobre igual período do ano passado, conforme a Abicalçados de Novo Hamburgo (RS). Para o ano todo, o crescimento estimado pela entidade é superior a 2% e será impulsionado, sobretudo, pelo mercado interno, que responde por mais de 85% das vendas do setor.

Alimentos e bebidas

As indústrias de alimentos e bebidas processam 60,9% de toda a produção agropecuária do Brasil e representam o maior setor da indústria da transformação brasileira, conforme a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia). Além disso, o ramo é o maior gerador de empregos do País, oportunizando 1,97 milhão de postos diretos de trabalho em mais de 38 mil empresas.

Líderes e a Inteligência Artificial

A edição 2024 da NextGen, pesquisa global da PwC que investiga tendências e aspectos relacionados ao processo de sucessão em empresas familiares, mostra que representantes da próxima geração de gestores nestas empresas são mais otimistas em relação à Inteligência Artificial generativa do que a geração atual. Estes líderes também entendem a necessidade urgente de descentralizar a responsabilidade pela IA para promover uma ampla adoção dessa tecnologia em todas as dimensões de seus negócios.