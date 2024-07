Apoio à confeitaria gaúcha

Porto Alegre vai se unir em solidariedade aos confeiteiros afetados pelas enchentes. No dia 24 de agosto, a partir das 14h, ocorre o Re-Alegrar, evento beneficente programado para arrecadar fundos para os profissionais que perderam equipamentos, suprimentos e negócios. O encontro será realizado na Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), com atividades como música ao vivo, bazar, comidas e bingo com prêmios. O evento é promovido pela Associação das Confeiteiras Confraria do Fouet, com apoio da Comercial Martini e ACPA. Informações no WhatsApp (51) 99138-5830.

Contra Fakes News

A Fake News é um dos temas que mais chama atenção nesse período eleitoral e preocupa a maioria (73%) da população brasileira. Para coibir a prática, 88% dos brasileiros são favoráveis à punição de candidatos que façam uso ou se beneficiem das falsas notícias, revela a 16ª edição da pesquisa Observatório Febraban, feita pelo Ipespe. A punição mais defendida por 52% das pessoas é a impugnação da candidatura seguida de multa em dinheiro por 14%.

Vinotage no Magno

O primeiro residencial sênior de alto padrão de Porto Alegre conta com a linha de cosméticos para banho (shampoo, condicionador, sabonete líquido) da Vinotage para gerar ainda mais valor à experiência dos moradores do Magno Três Figueiras São Pietro. A empresa do Grupo Famiglia Valduga, de Garibaldi, utiliza toda a força natural dos polifenóis da uva para criar uma linha de cosméticos exclusivos produzidos 100% com bases vegetais.

A nova data da FIA

O Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul realiza seu Fórum Internacional (FIA), de 4 a 6 de dezembro, em Gramado. Com o tema "O Estado da Arte de Administração", o evento terá 21 palestrantes de países como São Tomé e Príncipe, Rússia, Índia, EUA, Holanda e Angola. O evento deveria ocorrer em maio, mas foi transferido em função da tragédia climática que assolou o Estado.

Carteira da Guarida

A carteira de imóveis da Guarida - somente imóveis administrados - cresceu 4,21% no primeiro semestre de 2024, alcançando 6.924 unidades. Em comparação a igual período de 2023, a evolução foi de 1,5%. A Guarida está entre as cinco maiores administradoras do Brasil, com mais de 2.100 condomínios administrados.

taQi reinaugura em Igrejinha

Assim como 90% do município de Igrejinha, a loja da rede gaúcha de varejo taQi também foi afetada pela enchente de maio, chegando a registrar 70 cm de água. A unidade já estava em reforma antes do desastre natural, mas as obras foram pausadas e sexta-feira passada a rede voltou a atender o público. Localizado na Av. Presidente Castelo Branco, 583, o espaço segue o novo padrão de lojas da rede e conta com 895 m² de área de exposição.