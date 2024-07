Obra de uma única história

Com VGV estimado em R$ 50 milhões, o Villa Portal, na Vila Conceição, Zona Sul da Capital, já nasce com história. Tendo à frente a All_inc Incorporações, empresa do Grupo Allgayer, as 18 casas de alto padrão do empreendimento serão construídas em torno de um patrimônio histórico: um casarão colonial centenário, relíquia arquitetônica de Porto Alegre, que servirá como clube para os moradores. As residências têm valores entre R$ 2,4 milhões a R$ 3,5 milhões, e serão entregues com painéis solares instalados. O projeto aprovado usou menos da metade do potencial construtivo permitido pelo Plano Diretor da cidade e muitas das árvores do local serão mantidas.

Fazendinha no Iguatemi

O Iguatemi Porto Alegre tem uma série de atrações infantis para animar as férias das crianças. Uma delas é a Fazendinha do Chico Bento, na Praça Érico Veríssimo, que ficará aberta ao público até 31 de agosto. O espaço é um convite para o mergulho no mundo campestre repleto de diversões com um dos personagens mais icônicos dos quadrinhos brasileiros. Ingressos a partir de R$ 50 para 40 minutos.

Desafio Social Sicredi

Em comemoração aos 120 anos, a Sicredi Integração RS/MG realizará o Desafio Social. Destinada a jovens, estudantes e universitários, a ação propõe a apresentação de soluções às problemáticas locais nas regiões de abrangência da cooperativa nos dois estados. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 12 de agosto no RS. As equipes participantes concorrerão a uma premiação de até R$ 15 mil. Mais informações: www.desafiosocialintegracao.com.br.

A Racon Consórcios

A Racon Consórcios marca presença na 32ª ExpoBento, a maior feira multissetorial do país, que ocorre de forma conjunta à 19ª Fenavinho em Bento Gonçalves (RS). Ambos os eventos seguem até 21 de julho na Fundaparque.

Promoção Tramontina

A Tramontina está com uma promoção dos seis anos do e-commerce, em condições especiais de produtos selecionados e descontos de até 80%, 5% OFF no pagamento à vista. Durante todo este mês será possível comprar eletrodomésticos com até 55% de desconto, porcelanas de até 60%, itens da linha churrasco de até 80% OFF e produtos de iluminação Smart com desconto progressivo.

Uso de drones contra a dengue

O uso de drones para combater a dengue é a proposta da BASE Agro, empresa de Cachoeirinha (RS), especializada em pulverização agrícola. A tecnologia, usada com sucesso na Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, chega agora ao Rio Grande do Sul. Locais de difícil acesso, como telhados e terrenos baldios podem ser acessados pela aplicação aérea de bioinseticida. Sustentável, e sem riscos à saúde humana e animal, a alternativa traz nova perspectiva para o tratamento e controle da doença.