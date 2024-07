A economia diversificada

Começa hoje a segunda temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, projeto do Jornal do Comércio. O início será pela Região Norte, com painel em Erechim. É uma região que está em franco crescimento, com uma economia diversificada, que tem força no agro, na indústria, e no setor de serviços. Assim como o PIB, a população também vem crescendo nos últimos anos. É uma parte do Estado que será muito importante para retomada da economia gaúcha. E que poderá atrair novos habitantes, a partir do esperado fluxo migratório pós-enchentes. Será mais um fator a estimular o desenvolvimento dessa região.

O futuro da bioenergia

A BiotechFair - Feira Internacional de Tecnologia em Bioenergia e Biocombustíveis tem nova data: de 26 a 28 de março de 2025, no Centro de Eventos Fiergs. Representantes de fontes renováveis de energia, com destaque para biodiesel, biomassa, biogás, etanol, biometano, biometanol, bioquerosene e hidrogênio verde, vão promover negócios e troca de informações. Além da exposição, ocorre o Congresso Internacional de Bioenergia, fórum de discussão sobre energias renováveis, que projeta sua abrangência a todo o Brasil e América Latina.

Solidariedade da Higra

Uma empresa leopoldense criada no ano 2000 chamou a atenção pelos seus produtos e pela solidariedade no atendimento às demandas da maior tragédia climática da história do RS. Trata-se da HIGRA, que nos meses de maio e junho disponibilizou 13 bombas anfíbias para drenar mais de 16 bilhões de litros de água, o equivalente a mais de 6 mil piscinas olímpicas, As cidades beneficiadas foram São Leopoldo (9 bombas), Novo Hamburgo (1 bomba), Canoas (1 bomba), Porto Alegre (1 bomba) e Cachoeirinha (1 bomba).

Mulheres na Olimpíada

A delegação brasileira terá neste ano pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos mais mulheres do que homens. São 277 atletas no total, sendo 153 mulheres e 124 homens. Sendo assim, 55% são atletas mulheres, número maior do que nas Olimpíadas de Tóquio, quando as mesmas representavam 47%.

Chico Tornearia cresce

Chico Tornearia, indústria do setor metalmecânico de Caxias do Sul, em breve inaugura o novo espaço de sua fábrica. Com quase 7 mil m2, amplia a operação de máquinas e equipamentos para futuros investimentos com laboratório de metrologia próprio de 80 m2. Ao contar com equipamentos modernos, garante a análise com precisão, proporcionando segurança e qualidade aos clientes, funcionários e fornecedores.

O Encontro de Vira-latas

Após eventos bem-sucedidos reunindo Goldens e Pugs, o Shopping Villagio Caxias se prepara para uma celebração única: O Encontro de Vira-Latas, protagonistas de histórias diversas e personalidades cativantes. Em parceria com o Instituto Patinhas, a atração ocorre domingo (21), a partir das 14h. No caso de más condições climáticas, o evento será transferido.

Primeira em pão orgânico é Secale

Após ter a sede inundada nas cheias de maio, a gaúcha Secale, conhecida pelos produtos orgânicos e veganos, retornou às operações na Capital. A retomada veio com a conquista do 1º lugar na categoria Inovação na Bio Brazil Fair 2024, evento internacional do mercado orgânico, pelo pão de Hambúrguer de Cenoura e Açafrão. Para garantir a preservação dos produtos, a empresa usa embalagens com o método ATM, onde se retira o oxigênio e se coloca CO2 e nitrogênio. O objetivo é retardar o desenvolvimento de fungos e bactérias e manter as características de sabor, odor e textura, sem usar conservantes artificiais que prejudicam a saúde.