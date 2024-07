Abav-RS completa 63 anos

A Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (Abav-RS) completa hoje 63 anos trabalhando pelo turismo gaúcho. Além do aniversário, a entidade tem outros motivos para comemorar esta semana. Um deles é o número recorde de 184 empresas filiadas e a reabertura parcial de operações no Salgado Filho. Para o presidente João Augusto Machado, este é um passo relevante para recuperar a normalidade tão aguardada pelo setor de viagens. "Sabemos que o cenário ainda não é o ideal, que existem inconvenientes, mas já é uma importante sinalização de que as coisas vão, sim, voltar ao normal", comentou Machado.

Mercur no circuito de feiras

A gaúcha Mercur participará do circuito de feiras New Office 2024, que ocorre entre os meses de agosto e setembro em diversas capitais brasileiras, incluindo Recife, Manaus, Salvador e Fortaleza. No circuito de feiras, a Mercur apresentará sua nova marca, juntamente com o selo comemorativo de 100 anos de história. Além disso, o público poderá conhecer os novos produtos e a campanha "Aprender para a Vida", que promove escolhas conscientes, produção 100% carbono neutro e matérias-primas mais sustentáveis, visando aprendizados que transcendem o contexto escolar.

Um Dia dos Pais diferente

A Boccati, de Caxias do Sul (RS), criou uma ação diferente para celebrar o Dia dos Pais. A empresa convida a comunidade a celebrar a data de forma única e especial com a ação "Memórias do meu pai: uma vitrine interativa". Os clientes são convidados a trazer para a loja um objeto que represente seu pai, criando uma vitrine interativa repleta de histórias e homenagens, com uma etiqueta com o nome do pai e do filho que presta a homenagem e uma frase que descreve o objeto.

Imersão no Vale do Silício

Estudantes do Colégio Farroupilha de Porto Alegre embarcaram para uma jornada de aprendizado intensivo no coração da inovação tecnológica mundial: o Vale do Silício, na Califórnia. Além de participarem de atividades acadêmicas e workshops com doutores em Inteligência Artificial, realizaram visitas técnicas nas sedes do Meta (Facebook), Google e Nasa. Inclusive, desenvolvendo projetos com mentoria da Nasa e pitch de venda para investidores anjo.

Registro de marcas e patentes

A gaúcha Marpa Marcas e Patentes, especializada em consultoria e assessoria empresarial para registro e avaliação de marcas e patentes, anuncia sua chegada em Santa Catarina com sede em Florianópolis. Líder nacional com 97% de share de mercado, a empresa acumula experiência superior a 120 mil marcas encaminhadas para registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e mais de 32 mil clientes ativos em todo o País, garantindo segurança para pequenos, médios e grandes empresários dos mais diversos setores.