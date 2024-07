O fim da cumulatividade

Um dos avanços da reforma tributária é a previsão de um sistema de crédito sem cumulatividade dentro da cadeia produtiva. Isso significa que o imposto pago pelo fornecedor é abatido do imposto devido pelo comprador, até chegar ao consumidor final. Países como França e Irlanda possuem uma restituição mais rápida - apreciada e restituída em até 25 dias, o que permite que a empresa contratante use esses créditos para quitar seus impostos. O texto substitutivo já vem com uma evolução neste sentido - reduz o ressarcimento de 60 para 30 dias - o que para o economista Marcelo Monteiro, da Análise Econômica de São Paulo, traz benefícios importantes neste momento.

Revitalização da Pompéia

Com um projeto de renovação de suas lojas, que tem como objetivo modernizar e ampliar os espaços para os clientes, a Pompéia reinaugura nessa sexta (12), a unidade de Campo Bom. Durante o dia, diversas ações serão realizadas para receber os clientes. Inaugurada há 17 anos, a loja tem sua área de vendas ampliada e recebe um novo layout O espaço também ganhou um lounge, com cadeiras confortáveis, carregadores de celulares e televisão.

Feira de couros nos EUA

Segundo principal destino das exportações de couros do Brasil, os EUA sediam a feira Lineapelle New York, com a participação de 14 curtumes brasileiros em estandes individuais, nos dias 17 e 18 de julho. A iniciativa tem o apoio do projeto Brazilian Leather, realizado pela parceria entre o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e a ApexBrasil.

Loja Gang une moda e arte

A Gang irá unir moda e arte no próximo final de semana. A marca de moda jovem irá promover uma ação de customização com o artista Iulian Fleck no sábado (13), das 11h às 17h, na unidade da Rua Otávio Rocha, do Centro de Porto Alegre. Os clientes que comprarem acima de R$ 100 poderão garantir uma personalização do artista, conhecido por suas criações únicas.

Pix no primeiro semestre

Dados recentes do Banco Central mostram que, no primeiro semestre de 2024, o Pix teve mais de 28 bilhões de transações, o equivalente a mais de R$ 11 trilhões transacionados. O que reforça o quanto a plataforma se tornou essencial no país, facilitando tanto a vida dos usuários - que não pagam mais taxas para transferir dinheiro - como dos comerciantes, que têm encargos menores do que as maquininhas de cartão, por exemplo.

A nova usina fotovoltaica

A Stihl, recentemente, inaugurou a expansão do Centro de Distribuição, localizado na fábrica de São Leopoldo, e neste prédio foi instalada uma das maiores usinas fotovoltaicas de telhado do Brasil, que será inaugurada neste 12 de julho. São, ao todo, mais de 2,1 mil painéis instalados na cobertura do prédio, que tem 21.600m². Com capacidade total superior a 1 MWp a usina será capaz de gerar até 1,4 GWh por ano. Isto torna o prédio 43 - que abriga o Centro de Distribuição e áreas administrativas - autossuficiente durante todo ano.

Convênio para recuperar empresas

ABDI, Senai e Fiergs firmaram, nesta quinta-feira (11) convênio de cooperação técnica e financeira de R$ 9,4 milhões para recuperação de pequenas e médias empresas atingidas pelas enchentes. O acordo fará repasse a fundo perdido - ou seja, não precisará ser devolvido -, sendo R$ 8,5 milhões pela ABDI e R$ 945 mil pelo Senai-RS. A ação é parte do Recupera Indústria RS e tem o objetivo de atender até 200 empresas. "Nossa preocupação foi ter uma resposta rápida para o setor industrial, principalmente com foco nas PMEs", destaca o presidente da ABDI, Ricardo Cappelli.