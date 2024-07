Feira e Congresso de Confeitaria Artesanal do Rio Grande do Sul, promovida pelo Instituto Sul Doce, está confirmada para os dias 10 e 11 de setembro, no Centro de Eventos do ParkShopping Canoas. O encontro terá como tema Passos para Recomeçar - Lute como uma Confeiteira, representando o espírito de retomada. Todo lucro gerado com o evento será revertido em apoio a confeiteiros gaúchos. A primeira edição, em 2023, teve mais de 800 participantes. Para este ano, são aguardados cerca de 1,2 mil visitantes por dia. Em breve, as inscrições estarão abertas e a programação de 2024 será divulgada.

Os 4 anos da Lovin'Wine

A Lovin' Wine comemora neste mês seus quatro anos. Como uma solução prática de consumir vinhos e espumantes, a marca surgiu para descomplicar e trazer sabor para o mundo clássico dos vinhos. Foram testes e mais testes, até encontrar a combinação perfeita de variedades criarem seus dois primeiros rótulos: Lovin' Rosé Wine e Lovin' White Wine, vencedores respectivamente de medalhas ouro e prata no Wines of Brazil Awards 2021.

A retomada do turismo

O Tchê Ofertas está contribuindo na retomada econômica do turismo no Rio Grande do Sul, após as enchentes de maio. O e-commerce gaúcho de serviços especializado em descontos possui mais de 400 ofertas na Serra Gaúcha, com valores de baixa temporada, mesmo em julho. Os descontos estão em diversos setores como hotelaria, gastronomia e lazer. De acordo com Eblen Kalil, diretor da empresa, com a redução de visitantes de fora do Estado, este é o período ideal para o turista local desfrutar o nosso turismo.

Visibilidade diferenciada

O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, defendeu uma "visibilidade diferenciada" às micro e pequenas empresas, com uma maior participação do segmento nas compras públicas governamentais, durante a cerimônia de abertura do Transformar Juntos, na terça-feira. Dados do governo federal mostram que as vendas dos pequenos negócios para o setor público alcançaram o valor de R$ 42 bilhões em 2023, ou 25% do total das compras governamentais.

Vinícola Vita Eterna no Cais

Recentemente agraciada com o título de Vinícola do Ano de 2024, pelo prestigiado Guia Descorchados, a Vinícola Vita Eterna, de Pinto Bandeira, está confirmada na 3ª edição do Vinho no Cais, maior evento de vinhos da capital gaúcha, que ocorre neste fim de semana, na Catedral Metropolitana. A marca apresentará quatro rótulos: o Nature, ranqueado entre os '"TOP 10 Espumantes'' no mesmo guia, Extra Brut, Laranja Natural e seu novo lançamento, o tinto Cabernet Franc. A edição solidária do Vinho no Cais terá 20% do valor da venda dos ingressos destinados ao Instituto RSNASCE.