Turnê dos vinhos lendários

A Coleção dos Sete Lendários - The Seven Legendaries of Miolo Safra 2022 está em turnê pelo Brasil e chegou, ontem, em São Paulo. O lançamento dos sete ícones que se tornaram símbolos da vitivinicultura nacional foi conduzido pelo diretor superintendente da Miolo Wine Group, Adriano Miolo, em jantar no Restaurante Cantaloup, no Itaim Bibi. O banquete de oito tempos teve a assinatura dos chefs Pedro Godoy, Tuca Mezzomo, Claudia Krauspenhar e Valdir Oliveira, que abraçaram o desafio de criar pratos que harmonizem com os vinhos, enaltecendo os aromas e sabores de cada terroir.

A qualidade da safra 2022

Aguardado por muitos, o momento enaltecerá a qualidade da Safra 2022 no Brasil, que poderá ser apreciada através dos vinhos Miolo Merlot Terroir, Miolo Testardi Syrah, Miolo Quinta do Seival Castas Portuguesas, Miolo Vinhas Velhas Tannat, Miolo Sesmarias, Miolo Sebrumo Cabernet Sauvignon e o Miolo Lote 43. O encontro também será brindado com Miolo Íride Nature Sur Lie e Miolo Late Harvest.

Vagas no Costão do Santinho

O Costão do Santinho, que figura como o melhor resort do País, abre campanha com foco em contratar profissionais atingidos pelas enchentes no RS. O processo seletivo será por videochamada. Dentre os benefícios oferecidos, moradia e oportunidades de crescimento profissional. Inicialmente são 50 vagas, com salários de até R$ 5,5 mil. Segundo o Caged, o Estado perdeu 22 mil postos de trabalho em maio devido à catástrofe climática.

Mercado do leite e derivados

O mercado do leite e derivados apresentou comportamento distinto ao longo do mês de junho. Após altas consecutivas iniciadas em janeiro de 2024, o mercado perdeu força sobretudo na segunda quinzena de junho. No mercado consumidor os repasses seguem ocorrendo, buscando melhores margens.

Especialização em Governança

Seguem até domingo, dia 14, as inscrições para o curso de especialização em Governança, Gestão de Riscos e Compliance, promovido pelo Conselho Regional de Administração do RS e a Univate. As aulas em EAD são voltadas a profissionais graduados e tecnólogos em administração ligados ao conselho, além de estudantes da área. Mais informações em [email protected]

Investimentos da Multiplan no RS

Como forma de fomentar a economia do Estado, a Multiplan, responsável pelo BarraShoppingSul e ParkShopping Canoas, planeja investir R$ 3,4 bilhões no RS. O primeiro passo anunciado pela companhia é a antecipação da entrega da infraestrutura de áreas comuns do bairro privativo Golden Lake, na Zona Sul, para 2025. A decisão vai movimentar o mercado com a geração de cerca de novos 4 mil empregos diretos e indiretos, além de priorizar a contratação de serviços de empresas locais para a realização das obras.