Jovem aprendiz na Gerdau

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, está com 30 vagas para o programa Jovem Aprendiz na unidade Charqueadas, em parceria com o Senai. Para se candidatar é preciso residir em Charqueadas ou região, ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio, ter disponibilidade para participar das aulas em modo híbrido no período matutino e vespertino e se enquadrar em algum dos pilares sociais de diversidade. Inscrições vão até 30 de julho.

O Paradouro das Nuvens

Inaugura neste domingo o Paradouro das Nuvens, localizado na divisa de Gramado com Igrejinha, que já caiu nas graças do público e recebeu grande movimentação de turistas durante o soft open em junho. Trata-se de uma atração turística, gastronômica e de contemplação. O saxofonista Vini Netto será atração.

Troféu Ítalo Victor Bersani

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) entrega na próxima segunda-feira o Troféu Ítalo Victor Bersani 2024. As agraciadas são as empresas Soprano, na categoria Indústria; Magnani Luz e Energia, na categoria Comércio; Hotel Blue Tree Towers, na categoria Serviços; e Fundação Caxias, como Menção Honrosa. A entrega será durante reunião-jantar e palco para as comemorações dos 123 anos de fundação da CIC Caxias.

Gestão das águas na Sergs

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) promoverá nesta sexta-feira, das 15h às 18h, debates sobre o tema Gestão das Águas para Segurança Social na Agenda da Reconstrução do RS. O evento ocorrerá durante o IX Encontro de Mulheres na Engenharia, e será realizado na sua sede social, na avenida Coronel Marcos, 163, bairro Pedra Redonda, na Capital.

O mercado de freelancer

Pesquisa realizada pela Onlinecurriculo, plataforma de currículos online, revelou os principais trabalhos como freelancer realizados pelos brasileiros. A área de vendas aparece em primeiro lugar, com 30%. Na sequência, estão atividades como aulas particulares (13%); design gráfico (13%); consultoria empresarial (11%); pesquisa de mercado (10%); redação e criação de conteúdo (9%), e organização de eventos (8%).

Chocoland Hotel Gramado

Empreendimento inédito, que une hospitalidade e entretenimento temático, o Chocoland Hotel Gramado completa um ano de operação neste mês de julho. E para celebrar essa data especial, o hotel preparou uma programação especial aos hóspedes e está oferecendo descontos de até 30% para compra de diárias em julho, possibilitando uma experiência ainda mais imperdível em seu castelo para quem visitar Gramado nas férias de inverno.

O segundo feirão da Spaan

Nesta quinta e sexta-feira ocorre o Feirão da Spaan, em Porto Alegre. Com a chegada do frio intenso, esta é uma oportunidade para a comunidade adquirir peças de vestuário com valores acessíveis. Também serão expostos itens de bazar, acessórios, móveis e utensílios, tudo a partir de R$ 2,00. A visitação vai das 9h às 16h, com distribuição de senhas a partir das 7h.

Novas soluções sustentáveis

Maior organização independente de investigação e tecnologia dos Países Baixos e uma das maiores da União Europeia, a Organização Holandesa de Pesquisa Científica Aplicada é a mais nova parceira da Braskem no campo da economia circular. Acordo entre as empresas prevê pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de reciclagem baseada na dissolução Möbius, processo que purifica e produz resina polimérica de alta qualidade.