Termoterapia sustentável

A Mercur, de Santa Cruz do Sul, traz novos produtos sustentáveis de termoterapia, incluindo meias e luvas térmicas de grãos e capa para bolsa de água quente (BAQ). As meias e luvas são feitas com grãos de linhaça, que possuem propriedades térmicas e permitem o aquecimento ou resfriamento para tratamentos terapêuticos. A capa para a BAQ é produzida com tecidos reciclados de algodão e poliéster PET, tingida com corantes naturais e amaciada com produtos de casca de arroz, reduzindo o uso de químicos pesados, água e energia. Esses produtos proporcionam alívio natural e não invasivo. A empresa busca atingir 45% de insumos renováveis na produção até 2024.

Asun congela as cestas

Em solidariedade à crise enfrentada pelo RS, o Grupo Asun congelou os preços das cestas básicas desde o início de maio para incentivar as doações e reduzir o impacto das enchentes. As cestas básicas, com preços fixos que variam de R$ 58,80 a R$ 99,00, permanecerão assim até este domingo. Além disso, as lojas do Grupo Asun continuam atuando como pontos de coleta de doações, reforçando o compromisso com a comunidade.

Os vinhos na Catedral

O Vinho no Cais está de volta para ajudar a cidade a sorrir de novo. Nos dias 13 e 14 de julho, o maior evento de vinhos da Capital será realizado na Catedral Metropolitana, um dos lugares mais icônicos da cidade. Em parceria entre a Wine Locals e o Cais Embarcadero, a terceira edição do evento reunirá mais de 15 vinícolas no Wine Festival, sobretudo de produtores gaúchos.

Cristais de Gramado

Desde 2002, a Cristais de Gramado mantém viva a técnica milenar do cristal artístico. Considerada a melhor fábrica de Cristal Murano do Brasil, também é uma das principais atrações turísticas da Serra Gaúcha. Nesta semana, a empresa lançou sua nova loja virtual: https://loja.cristaisdegramado.com.br/. As peças de decoração, tanto no e-commerce quanto no showroom em Gramado, estão com 20% de desconto.

As pequenas empresas

O 27 de junho celebra hoje o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Segundo o Ministério do Empreendedorismo, o Brasil possui mais de 15 milhões de MEIs, 6,6 milhões de microempresas e 1,2 milhão de empresas de pequeno porte. Juntas, representam 27% do PIB nacional.

A retomada da Capacità Eventos

Integrando o grupo RSNASCE, que busca soluções para recuperação do setor de eventos no Estado, a Capacità realizou no dia 19 de junho, um evento em Brasília comemorativo aos 70 anos da Confederação Nacional dos Transportes (CNT). Realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), a iniciativa teve a presença de 600 participantes e a equipe da Capacità foi composta por 22 profissionais na organização.