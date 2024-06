O carro voador em Caxias

No cenário mundial que avança rumo à exigência de uma mobilidade sustentável, os carros voadores já são uma realidade. Foi com essa expectativa de trazer a tecnologia para a Eletric Move Brasil 2024, que o realizador da Feira, Adair Fantin, participou da Expo eVTOL, em São Paulo, e manteve contato com operadores do setor. Fantin destacou que várias empresas demostraram interesse em estar em Caxias do Sul durante a Feira, de 7 a 10 de novembro. O presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, está confirmado como palestrante do evento. A empresa é responsável pelo lançamento do carro voador no Brasil, que deve chegar ao mercado em 2026.

A feira Eletric Move

A Eletric Move Brasil 2024 - Feira de Veículos, Mobilidade Elétrica e Energias Renováveis - foi selecionada no edital de patrocínio do Sebrae Nacional, conferindo à entidade a condição de investidora do evento, ao lado da Mercosul Motores. O Sebrae nacional junta-se ao Sebrae RS e marca presença também como expositor. A feira está agendada para o período de 7 a 10 de novembro, no Centro de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul.

A destinação do IR

Como divulgação da Feira de Tecnologia (Feitech), a CEO da D.Marin Planejamento Cultural, Daiane Marin, coordena o painel Vantagens da Destinação do Imposto de Renda: Imagem Positiva e Impacto na Comunidade, com a participação do contador da Procuradoria Geral do Estado (PGE-RS,) Gerson dos Santos, e da gerente de Assuntos Corporativos da Alliance One Brasil, Deise Ziebell. É nesta terça-feira, às 18h30min, no Hub Alliança, em Passo Fundo.

Reconstrução do RS

A Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul (Amcham RS) anunciou a nova data e local do seu principal evento anual, o CEO Forum, que agora terá como tema principal a reconstrução e os novos caminhos para o Rio Grande do Sul. O encontro será no dia 15 de agosto, das 13h às 18h, no Teatro do Bourbon Country. Os ingressos estão à venda no site sympla.com.br/evento/ceo-forum.

O Delivery Solidário

Fãs da cozinha japonesa do Daikô Sushi que fizerem seu pedido pelo delivery estarão contribuindo para aquecer o inverno dos gaúchos atingidos pelas enchentes. Em uma ação chamada de Delivery Solidário, o Grupo Daikô reverterá o lucro das vendas do Combo Solidário para a compra de cobertores, que serão entregues para o Instituto Negras Plurais (SOS Rio Grande do Sul). Os pedidos podem ser feitos diretamente no app ou no site, até o final de julho.

O Polentaço da Serra

Uma das celebrações culturais e gastronômicas mais autênticas da Serra Gaúcha tem nova data. Após ser adiada em função das chuvas que atingiram o RS no mês de maio, a 12ª edição do Polentaço de Monte Belo do Sul está confirmada para os dias 02, 03 e 04 de agosto próximo. Em pouco menos de dois meses, o evento convida para festejar a polenta, um prato símbolo da cultura e do legado deixado pela imigração italiana na região.

Apoio aos salões de beleza

A marca gaúcha De Sírius Cosméticos destinou mais de R$ 400 mil em produtos para que salões de beleza prejudicados pelas cheias possam se reconstruir. A distribuição acontece nas cidades mais atingidas, com foco em Porto Alegre, Canoas, Alvorada, Serra Gaúcha, Vale do Taquari e Região das Missões. Além disso, a marca criou uma rifa online, no valor de R$ 15,00, em que serão sorteados vales-compra de R$ 500, R$300 e R$ 200 e também a venda solidária de um curso de cosmetologia. Todo valor arrecadado será doado às famílias que perderam tudo com a tragédia climática.