Prêmio para Naturovos

Na terça-feira, em São Paulo, a GPA, empresa do grupo Casino, presente em todas as regiões do Brasil e em países latino-americanos, reuniu importantes marcas do varejo brasileiro no Pão de Açúcar para uma premiação entre fornecedores. A Naturovos, de Salvador do Sul, foi agraciada com o prêmio de melhor fornecedor em nível de serviço. Atualmente, a Naturovos é a maior fornecedora de ovos caipiras para o grupo GPA. Anderson Herbert, diretor de exportação da Naturovos, recebeu o prêmio e dedicou a conquista aos 490 colaboradores da empresa.

Os jornalistas sustentáveis

O evento Diálogos Sustentáveis, promovido pelo Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Sustentável (Ilades), que acontece nesta sexta-feira na Unisinos, em Porto Alegre, será aberto com uma homenagem a três jornalistas: Telmo Flor (Correio do Povo), Juliana Bublitz (Zero Hora) e Guilherme Kolling, editor-chefe do Jornal do Comércio, receberão a distinção Líderes Sustentáveis, simbolizada na escultura João de Barro, obra da artista plástica Glória Corbetta.

Anselmi abre a sua 16ª loja

A Malharia Anselmi, com sede em Farroupilha, na Serra Gaúcha, apresentou sua 16ª loja, desta vez no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo, em parceria com a comunicadora Consuelo Blocker, porta-voz de longa data da marca farroupilhense. A loja é um espaço de experimentação íntima e inédita dos bastidores da manufatura do tricô. Com o auxílio de 21 artesãs, foi desenvolvida uma instalação de maxi tricô feita em lã gaúcha, elaborada com matéria-prima 100% natural.

Panizzi reeleito na Uvibra

O empresário Daniel Panizzi, diretor da vinícola gaúcha Don Giovanni, de Pinto Bandeira, foi reconduzido à presidência da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra) para o biênio 2024-2026. Este é o segundo mandato de Panizzi à frente da entidade, tendo presidido a associação anteriormente durante o biênio 2022-2024. A recondução de Panizzi à presidência é vista como oportunidade para consolidar os avanços iniciados no primeiro mandato e enfrentar os novos desafios com um olhar atento ao futuro do setor.

Alerta para as empresas gaúchas

Empresas gaúchas estão sendo contatadas por uma firma de São Paulo, que alega que terceiros estão tentando registrar suas marcas. Para assegurar a manutenção do nome, cobram valores exorbitantes e oferecem serviços inócuos. A alerta é das advogadas Thayane Nunes e Caroline Spader, que obtiveram no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decisão favorável a uma vidraçaria gaúcha que foi vítima nesta situação, suspendendo o contrato e ordenando a devolução de quase R$ 30 mil. O TJSP reconheceu o uso de informações enganosas e cobrança por serviços inexistentes por parte da ré.