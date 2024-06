Arte de Pertencer chega a SP

Arte, música, dança e cultura têm o poder de transformar vidas. E na história do Pertence - um clube de sociabilização para pessoas com deficiência intelectual - ela cumpre um papel fundamental como instrumento de expressão e sociabilização. Consolidado no RS, o Projeto A Arte de Pertencer (PAAP) capitaneado pela instituição para promover arte inclusiva e acessível, expandiu os seus limites geográficos e chegou a São Paulo (SP) nesta 6ª edição. A partir de uma parceria entre o Pertence, o Projeto Irmãos e o Instituto Movimentarte, o PAAP oferece vagas gratuitas em oficinas presenciais de dança, expressão corporal e rodas de diálogo. Informações em pertence.me

O Sesi está ao seu lado

O Sesi colocou no ar recentemente o site sesiaoseulado.com.br. Nele, constam todos os trabalhos, operacionalizados por meios próprios ou parcerias, que integram o programa "Sesi ao Seu Lado", criado para apoiar a retomada após as inundações no Rio Grande do Sul. Entre as iniciativas, estão a distribuição de cestas básicas, brigadas solidárias, abrigos, imunização, materiais orientativos e outros.

Bolsas de estudos Pucrs

Estão abertas até o dia 19 de junho, as inscrições para as 250 bolsas de estudos para cursos de graduação online da Pucrs. Essa é a primeira edição do Programa Sementes, que busca conectar oportunidades de acesso ao Ensino Superior a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Para participar é necessário ser brasileiro, residir no Brasil e ter renda familiar mensal per capita bruta de até um salário-mínimo e meio (hoje de R$ 2.118,00) por integrante do grupo familiar.

A mudança no FGTS

A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) entende que o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090 pelo STF, que trata da correção do FGTS, trouxe uma nova perspectiva para o futuro do Fundo. Segundo o presidente Luiz França, "a decisão levou em consideração a importância da habitação e buscou preservar a capacidade do Fundo para investimento em habitação, saneamento e infraestrutura, e ainda permite que milhões de famílias possam conquistar o sonho da casa própria."

Desconto em passagem

A Viação Ouro e Prata iniciou nesta terça uma campanha que oferece aos passageiros 50% de desconto em viagens intermunicipais dentro do RS em todo o mês de junho. A ação, segundo a diretora Luana Fleck, ocorre em momento importante para a retomada das atividades do Estado, em processo de recuperação após as enchentes. "Esperamos que a iniciativa ajude a aproximar as pessoas e as relações econômicas e comerciais que passam pelas nossas rodovias".

Chegada do La Niña

O fenômeno climático La Niña deverá alterar as temperaturas e a distribuição das chuvas no Brasil a partir do segundo semestre deste ano, possivelmente prejudicando as janelas de plantio da soja 2024-2025 e do trigo de 2024. O La Niña acompanha o resfriamento das águas do Oceano Pacífico - processo atualmente em curso, segundo modelos meteorológicos.

Programa Gerdau Transforma

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, está com as inscrições abertas para uma edição especial do Gerdau Transforma, programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo. A iniciativa é gratuita e voltada para pessoas LGTBTI com mais de 18 anos que já possuem um negócio ou têm o sonho de empreender. As aulas ocorrem entre os dias 24 e 28 de junho, na modalidade online, das 19h às 22h, e as inscrições estão abertas até o dia 23 de junho, com 60 vagas disponíveis em todo o Brasil.