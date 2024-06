As calçadas da fama

Quem passa pela esquina das ruas Fernando Gomes e Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, já consegue ver os sobrados dos anos 1930 restaurados pela WOSS Incorporadora. No local, funcionavam o antigo Bar do Gomes e o Dado Pub, que fecharam na pandemia. A obra durou 10 meses e custou mais de R$ 3 milhões. Agora, elas foram devolvidas aos proprietários que definirão as operações comerciais que funcionarão nas casas. Elas são parte do novo empreendimento da incorporadora, que deve ser lançado no segundo semestre deste ano com duas torres residenciais e vista para os jardins do DMAE, além de espaços para comércio e serviços.

Feira do Livro reconstrói

O Instituto Ling realiza nesta sexta, sábado e domingo (14, 15 e 16) a Feira do Livro Reconstrói RS, evento solidário para apoiar o mercado editorial gaúcho. Será das 11h às 20h, com entrada franca, na sede do centro cultural, em Porto Alegre, para incentivar a comunidade a comprar diretamente de livreiros, editoras, autores e sebos gaúchos afetados pelas enchentes. Ela terá 40 bancas de diferentes expositores e mais de 30 programações paralelas.

O treino solidário Orquídea

Na manhã do domingo (09), 500 atletas participaram do "Treino Solidário", da Orquídea Alimentos, percorrendo o total de 4.480km de caminhada e corrida nas 2h30m de atividade. Com esse resultado, a empresa doou 4,5 toneladas de produtos, entre massas, biscoitos e farinha, para a Fundação Caxias e Cruz Vermelha Brasileira, ambas de Caxias do Sul, assim como o valor da venda das camisetas e as doações dos participantes.

A costura e a alimentação

Com o aumento da busca por serviços personalizados e de ajustes, as franquias de costura se destacam ao proporcionar uma variedade de soluções para satisfazer os clientes. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, em 2022, o setor de costura produziu mais de 5 bilhões de peças no Brasil. Em relação ao total de colaboradores, fica atrás só da indústria alimentícia, com mais de 1,3 milhão de postos de trabalho diretos e aproximadamente 8 milhões de postos de trabalho indiretos.

Sorteio de Jeep Commander

O BarraShoppingSul, de Porto Alegre, e o ParkShopping Canoas, estão com campanhas que oferecem presentes e possibilitam a participação em sorteios para movimentar o comércio no Dia dos Namorados. Até 30 deste mês, a cada R$ 250, os clientes podem cadastrar suas notas fiscais no app Multi, concorrer a um Jeep Commander no Barra e cinco vales-compras de R$10 mil cada para ser usado no Park. Para quem gastar R$ 750, o Barra dá uma Mochila Levi's, e o Park, uma bolsa térmica personalizada.

Sempre é melhor prevenir

Excelente a ideia da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), que, na retomada de suas tradicionais reuniões-almoço na próxima terça-feira (18), vai abordar planos de ação para prevenir eventos climáticos extremos como os de maio. Sempre é melhor prevenir, que remediar. A reunião será com a CIC do Vale do Taquari (CIC-VT) no Espaço de Eventos da Unimed.

Cartilha pela reconstrução do RS

Construtora e incorporadora gaúcha, a ABF Developments montou uma cartilha com um compilado das ações emergenciais realizadas ao longo de maio em apoio aos atingidos pelas enchentes. As iniciativas contemplam desde doações ao Asilo Padre Cacique e a abrigos que cuidam de pessoas com mais de 60 anos até a atuação na limpeza de áreas importantes de Porto Alegre, como o Mercado Público e o 4º Distrito. A empresa disponibilizou retroescavadeiras, bobcats, caminhões e equipes de limpeza.