O desequilíbrio humano

O cantor Carlinhos Brown foi sem dúvida quem melhor definiu em poucas palavras a tragédia gaúcha de maio. Ele a atribuiu não ao desequilíbrio da natureza, mas ao desequilíbrio humano em sua rápida intervenção no Festival Salve o Sul, que foi realizado no Allianz Parque de São Paulo, estádio do Palmeiras na tarde deste domingo. Agora que estamos planejando a reconstrução do nosso mundo, não podemos mais continuar repetindo os erros, atentos às vozes da natureza. Elas já se fizeram ouvir muitas vezes não apenas no RS, mas em outras regiões do Brasil. Porém aqui e agora as condições meteorológicas são mais sensíveis à intensificação do evento, associadas às mudanças do clima.

A reconstrução

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) promoverá na próxima sexta-feira um debate sobre "Horizontes Energéticos: o potencial das energias na agenda de reconstrução do RS". O evento será realizado na sede social da entidade, Av. Cel. Marcos, 163 - Pedra Redonda, das 15h às 18h.

Volta ao batente

As empresas gaúchas precisam se preparar para receber de volta os colaboradores após a tragédia. Catástrofes abalam emocionalmente, fisicamente e financeiramente todas as pessoas, e os líderes precisam adotar práticas que proporcionem um ambiente de segurança psicológica.

O Dia do solteiro

Pensando também em quem está solteiro na data mais romântica do ano, o T.T Burguer realiza uma ação que busca transformar o Dia dos Namorados no Dia do Amor. Com direito a manifesto, voz e violão com o músico Rodrigo Otero, adesivos e cards comemorativos e, claro, o famoso menu assinado pelo chef Thomas Troisgros, a unidade de Porto Alegre vai receber casais e solteiros amanhã a partir das 19h.

PPPs iluminação

Pelo menos 14 cidades realizaram PPPs voltadas à iluminação pública nos últimos dois anos, conforme a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib). Em 2024, a expectativa é que ocorram mais 30 leilões. As PPPs podem inclusive ir além da mera aplicação de recursos na iluminação pública, aproximando os municípios do contexto de smart cities.

Inteligência Artificial e o namoro

Passar o Dia dos Namorados sozinho ainda é desafiador para muita gente. Os corações querem seguir a tradição. E, apesar de parecer antiquado, procurar por um relacionamento pode ser uma atividade muito moderna. Isso porque, quem busca um grande amor, hoje conta com uma aliada: a Inteligência Artificial (IA). Segundo a especialista da dataRain, Thaís Lino, a IA tem desempenhado um papel fundamental nessa jornada, transformando a forma como nos apaixonamos hoje.