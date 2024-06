Restaurantes Boa Lembrança

Apesar da tragédia climática recente que afetou o RS, os seis restaurantes gaúchos associados à Boa Lembrança estão abertos, buscando se reerguer em meio às adversidades. Embora as enchentes não tenham danificado diretamente as estruturas desses estabelecimentos, as dificuldades operacionais são evidentes. Localizados em regiões turísticas, como a Serra e a Capital dos gaúchos, esses estabelecimentos enfrentam um cenário desafiador, com um mês de faturamento perdido, movimento reduzido e uma ameaça real à estabilidade econômica.

Restaurantes do RS

Os seis restaurantes da Boa Lembrança são: O Cantina Pastasciutta e Nonno Mio, em Gramado; a Trattoria Primo Camilo, em Garibaldi; o Ana Terra, no Parador Hampel, em São Francisco de Paula e os restaurantes são Sharin e Peppo Cucina em Porto Alegre.

Uso do Open Finance

Na terceira edição do "Panorama do mercado de serviços financeiros", a Strategy&, consultoria estratégica da PwC Brasil, projeta que, até 2026, o uso do Open Finance pode render o equivalente a R$ 42 bilhões em negócios para o setor de serviços financeiros no País, considerando pessoas físicas e jurídicas. A análise leva em conta o potencial de receita incremental provido por produtos de crédito.

União em Gramado

O dia 7 deste mês será de união em Gramado em prol das famílias da cidade vítimas das chuvas de maio. Segundo a prefeitura local, mais de mil moradores de localidades do interior e de bairros nas encostas estão fora de suas casas, por riscos de deslizamentos. Pensando em auxiliar estas famílias, cinco chefs da cidade se uniram para realizar um evento beneficente na Vinícola Ravanello.

Aulas Beach Tennis

Todas as sextas-feiras, um grupo de jovens com deficiência intelectual que também enfrenta situação de vulnerabilidade econômica se reúne para participar de aulas gratuitas de beach tennis em Porto Alegre. O que torna esses encontros ainda mais especiais é o foco na inclusão. Além das práticas esportivas, o projeto organizado pelo Pertence junto com a Secretaria do Esporte e Lazer do RS, oferece um acompanhamento psicossocial ao longo de nove meses.

Na Beira do Fogo especial EUA

Após explorar os encantos de sua terra natal, o mestre parrillero Antônio Costaguta, o El Topador, vai se aventurar pelos sabores, paisagens e culturas do Texas, estado conhecido como a 'terra do churrasco' nos EUA. Com quatro episódios internacionais inéditos, o programa "Na Beira do Fogo com El Topador" estreia neste domingo, às 9h45min, no SBT. A missão de Costaguta é dupla: mostrar o paradoxo entre o Estado do Churrasco nos EUA e a cultura por trás do idealizador da maior plataforma de assados do Brasil e participar como jurado de prestigiado festival de churrasco no coração do Texas.