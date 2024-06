Ajuda a artistas locais

Caio Mincarone, da vinícola Cantina Mincarone em Porto Alegre, está liderando uma ação solidária para ajudar artistas locais e suas famílias afetadas no RS. Conhecido por suas criações em garrafas de pét-nat (espumantes ancestrais), ele está organizando uma exposição de arte urbana na Feira Naturebas, para os dias 29 e 30 de junho no prédio da Bienal em São Paulo. Onze artistas impactados diretamente pelas enchentes participarão, recebendo kits de canetas, tintas e pincéis para customizar garrafas doadas pela vinícola. Outros 8 artistas convidados também participarão da ação. A renda com a venda das obras será destinada aos artistas e ao movimento #SocialRS. Através do pix [email protected] você também pode doar sua colaboração.

Programa em Gramado

O parque temático Mundo Lugano, em Gramado, reabriu neste feriado de Corpus Christi com uma ação especial: ingresso rodízio de pizza por R$ 99 (preço original R$ 219). A oferta vale até 16 de junho, com ingressos disponíveis no site oficial ou na bilheteria. O combo pode ser usado até o final do ano. Mundo Lugano, inaugurado em 2023, oferece tecnologia, jogos e atrações interativas a todas as idades. Mais dados https://mundolugano.com.br/.

Abrigos acessíveis no RS

Duas mil pessoas com deficiência estão vivendo em 855 abrigos de 102 cidades gaúchas, segundo levantamento do governo, num total de 66.839 desabrigados. Especificamente sobre a população PCD, o Pertence, de Porto Alegre, continua trabalhando para identificar e acolher este público, além de buscar abrigos com mais recursos de acessibilidade. Na última semana, a instituição começou a ocupar apartamentos do Airbnb. A expectativa é acomodar 25 famílias em até 60 dias.

Programa Agro Solidário

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul (Senar-RS) lança o Programa Agro Solidário, prestando auxílio às famílias de produtores e trabalhadores rurais severamente afetadas por eventos climáticos recentes. A ação contará com 300 profissionais do Senar, além de sindicatos rurais e voluntários, que farão um levantamento com 109 municípios em situação de calamidade pública, localizados na rota da Lagoa dos Patos e dos grandes rios do Estado.

Venda de startup de Caxias

A startup Enttry Software, de Caxias do Sul, foi adquirida pela DocService, líder em soluções de software para controle de impressão que integra o LeafNext Group, com bases no Brasil e Portugal. A operação foi assessorada pela Canvas360, que atua na intermediação de compra e venda de empresas de pequeno e médio porte, com mais de mil valuations realizadas. Após a aquisição, a DocService quer ampliar a oferta de soluções com Inteligência Artificial e alcançar 50% do market share no Brasil ainda em 2024.