Publicada em 26 de Setembro de 2025 às 16:28

"Queremos que farmácias vendam pelo marketplace", diz líder do Mercado Livre no Brasil

MERCADO LIVRE/DIVULGAÇÃO/JC
"A gente não quer comprar farmácia para poder vender remédio. Queremos que as farmácias vendam pelo marketplace", afirmou Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre (Meli) no Brasil, à coluna Minuto Varejo. A gigante de e-commerce no mercado quer entrar na venda de medicamentos sem prescrição.
Não é novo o interesse de segmentos fora do varejo farmacêutico na comercializações de produtos para consumidor final mais regulada no País. Os supermercados queriam entrar no setor, mas projeto d lei no Congresso teve mudança e agora deve ser aprovada a instalação de farmácia dentro das lojas. Ou seja, mantém a exclusividade para o setor farmacêutico.    
Yunes disse que a companhia comprou a Memed para "entender como é o mercado". O executivo também revelou à coluna que deve a companhia deve abrir conversação com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador e que poderia flexibilizar o fluxo comercial, e até mesmo com redes de farmácia. "Está tudo acontecendo", resumiu o vice-presidente. 
Quando a informação da compra da farmácia veio à tona em agosto, a gigante emitiu nota dizendo: "Vemos como uma grande oportunidade de ajudar a tornar o setor farmacêutico mais acessível e inclusivo". 
A coluna questionou a Abrafarma sobre posição a respeito da entrada de players como o Meliu no mercado. "A venda direta de medicamentos por marketplaces é proibida no Brasil. A venda remota é regulamentada pela Anvisa, e só pode ser feita por sites de farmácias licenciadas", explicou a associação, por nota. "Os marketplaces podem atuar exclusivamente como delivery, mediante convênio com farmácias autorizadas pelos órgãos competentes", acrescentou a organização do setor.
"A Abrafarma defende a pertinência e importância dessa regulação, que garante a segurança do consumidor, a rastreabilidade dos medicamentos e o cumprimento da legislação sanitária". Também defendeu que a dispensação exclusiva pelas farmácias evita "a atuação de intermediários sem qualificação sanitária e sem responsabilidade pela integridade dos medicamentos".

