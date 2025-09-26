"Queremos que farmácias vendam pelo marketplace", diz líder do Mercado Livre no Brasil

"A gente não quer comprar farmácia para poder vender remédio. Queremos que as farmácias vendam pelo marketplace", afirmou Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre (Meli) no Brasil, à coluna Minuto Varejo. A gigante de e-commerce no mercado quer entrar na venda de medicamentos sem prescrição.

Não é novo o interesse de segmentos fora do varejo farmacêutico na comercializações de produtos para consumidor final mais regulada no País. Os supermercados queriam entrar no setor, mas projeto d lei no Congresso teve mudança e agora deve ser aprovada a instalação de farmácia dentro das lojas. Ou seja, mantém a exclusividade para o setor farmacêutico.

Yunes disse que a companhia comprou a Memed para "entender como é o mercado". O executivo também revelou à coluna que deve a companhia deve abrir conversação com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador e que poderia flexibilizar o fluxo comercial, e até mesmo com redes de farmácia. "Está tudo acontecendo", resumiu o vice-presidente.

Quando a informação da compra da farmácia veio à tona em agosto, a gigante emitiu nota dizendo: "Vemos como uma grande oportunidade de ajudar a tornar o setor farmacêutico mais acessível e inclusivo".

A coluna questionou a Abrafarma sobre posição a respeito da entrada de players como o Meliu no mercado. "A venda direta de medicamentos por marketplaces é proibida no Brasil. A venda remota é regulamentada pela Anvisa, e só pode ser feita por sites de farmácias licenciadas", explicou a associação, por nota. "Os marketplaces podem atuar exclusivamente como delivery, mediante convênio com farmácias autorizadas pelos órgãos competentes", acrescentou a organização do setor.

"A Abrafarma defende a pertinência e importância dessa regulação, que garante a segurança do consumidor, a rastreabilidade dos medicamentos e o cumprimento da legislação sanitária". Também defendeu que a dispensação exclusiva pelas farmácias evita "a atuação de intermediários sem qualificação sanitária e sem responsabilidade pela integridade dos medicamentos".