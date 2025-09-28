'Maior varejista do Brasil', Mercado Livre prepara vendedores para Back Friday

Com uma Black Friday, o “Natal” do varejo digital, já batendo à porta, milhares de vendedores da maior “varejista do Brasil”, a Mercado Livre (Meli), tiveram um autêntico intensivo, ao estilo dos pré-vestibulares de antigamente, durante o mega encontro da companhia na semana passada em São Paulo. O Mercado Livre Experience teve mais de 18 mil participantes.

O posto de "maior varejista brasileiro", à frente do francês Carrefour, de supermercados, foi grifado pelo principal executivo do marketplace argentino, mas com 52% de sua receita no fluxo brasileiro, Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Meli no Brasil. Em 2026, Yunes assume o cargo de líder de marketplace da companhia.

Evento em São Paulo atrai mais de 18 mil participantes, maior parte vendedores de todo o Brasil PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

"O Mercado Livre teve uma movimentação geral de vendas de quase R$ 130 bilhões em 2024. foi o maior destino de compras do Brasil e cresceu 30% no segundo trimestre de 2025 frente ao mesmo período do ano passado e vem se consolidando", afirmou Yunes.

As plataformas online estão alterando a configuração da estrutura do comércio. Para conseguir falar com sua base de milhares e milhares (a companhia não divulga números absolutos) de “lojas” - vendedores que usam o marketplace consumiram muita tecnologia, estratégias de gestão e vendas e, acima de tudo, motivação no evento em São Paulo.

a cantora Anitta e o apresentador Marcos Mion foram duas das principais atrações. A cantora é embaixadora do Mercado Pago, e Mion, que já era do Meli, acumula agora também do banco digital. Estrelas do entretenimento comoforam duas das principais atrações. A cantora é, e Mion, que já era do Meli,

Plotnikov (esq.) mostra a Costa como é solução para melhorar a gestão da operação PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

“O poder do ecossistema e das soluções integradas do Mercado Livre como um todo é o mais impactante”, definiu o gaúcho Vinicius Moog, da Asap Commerce, consultor certificado do Meli para apoiar os sellers.

“A plataforma (e a marca) está disposta a resolver coisas que ninguém nunca conseguiu, como uma logística eficiente. Isso que os torna tão potentes! (sellers e marketplace)”, observa Moog.

No Mercado Livre Experience, a integração de inteligência artificial (IA) na plataforma para agilizar conteúdos de fotos e vídeos chamou a atenção. "A performance do e-commerce está muito ligada a estes elementos, que são os principais gatilhos que favorecem a conversão (vendas)”, completa o dono da Asap Commerce.

Em meio ao Transamérica Expo lotado, lojistas online como Valdecir Costa eram abordados por representantes de soluções. O russo Artem Plotnikov mostrou vantagens de uma plataforma para gestão de dados. "A expectativa é máxima para a Black Friday", avisou Costa, dono da Pandora, que vende equipamentos para coletar pó de unha em salões de beleza.

Jessica (esq), Chiarelli e Carolina apostam na IA e campanhas para alavancar as vendas PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Já o trio Jessica Oliveira, Bruno Chiarelli e Carolina de Araujo Souza que atua na Swiss, de moda feminina, falou muito de inovações.

"O Meli está colocando cada vez mais robôs para deixar tudo mais automático", comentou Carolina. Mas o foco mesmo é ganhar atenção de consumidores. Jessica deu a dica: "Fazer promoção, anúncio e campanhas e boom!", resumiu ela. "Na Black, conhecimento é fundamental para alavancar vendas", aconselhou Chiarelli.