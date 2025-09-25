Mercado Pago une Anitta e Mion para turbinar captação financeira

Um dos players emergentes na era do mercado financeiro digitalizado e com techs cada vez mais dispostas a ampliar fatia, o Mercado Pago, banco digital do grupo Mercado Livre (Meli), reforçou seu time de estrelas do entretenimento para alavancar resultados.

LEIA TAMBÉM: Mercado Livre aposta em robôs e frete grátis para acelerar crescimento

Depois da cantora e empresária Anitta ser contratada como embaixadora, agora é a vez do apresentador Marcos Mion ser anunciado como dupla da artista. O reforço tem uma meta clara: captar empresas em um dos produtos de aplicação financeira do banco digital.

O anúncio e encontro das duas estrelas agitou o palco do Mercado Livre Experience, que terminou nesta quinta-feira (25) no Transamérica Expo, em São Paulo. Em dois dias, mais de 18 mil participantes, maior parte vendedores do marketplace, acompanharam a programação focada em repassar ferramentas e motivar vendas, num esquenta para Black Friday de novembro.

Com a cantora, o "Cofrinho", nome da aplicação financeira, aumentou em 5,4 vezes a captação, de abril a setembro. "A gente pode crescer para ambos os lados. Fazer coisas juntos que o público e a marca ganhem. Sou muito de acreditar que dá para todo mundo ganhar", afirmou Anitta, ao ser questionada sobre o impacto da sua imagem e prestígio para alavancar o fluxo do banco.

Foram 10 milhões de novos Cofrinhos com aplicações de usuários desde o ingresso da cantora até esta quinta-feira. A rentabilidade é de 120% do CDI para pessoa física. A direção da fintech não fez projeção de impacto com a dupla de embaixadores ligada à imagem e turbinando as modalidades. "Temos investido para tornar o Mercado Pago a principal escolha dos clientes, que passa por mostrar benefícios além da conta digital", destacou o vice-presidente Sênior e Líder do Mercado Pago no Brasil André Chaves.

O Mercado Pago estendeu a modalidade para vendedores do Meli, com 115% de rentabilidade pelo CDI, o que daria 15% ao ano, para teto aplicado de até R$ 10 mil, e 100% do CDI para valores entre R$ 10 mil e R$ 100 mil, para os empreendedores da plataforma.

A modalidade já podia ser acessada por empresas fora da plataforma de e-commerce. A Meli não divulga o número de "sellers" que operam hoje no Brasil com a marca. O mercado brasileiro responde por 52% do fluxo de receita e vendas da companhia, com sede na Argentina. Segundo pesquisa da Euromonitor, contratada pela Mercado Livre, 5 milhões de micro e médias empresas brasileiras estão no ecossistema do marketplace.

Na base do Mercado Pago na América Latina são 68 milhões de usuários ativos, 30% ao ano de alta. "Vivemos um forte momento de expansão. A ideia é que todo mundo ganhe, por isso a estratégia de dar mais benefícios. Queremos reinventar a forma como os usuários se relacionam com uma instituição financeira", associa Pethra Ferraz, vice-presidente de marketing do Mercado Pago para América Latina.

O banco anunciou que vai ampliar o patrocínio com a cantora, incluindo agora os ensaios para o Carnaval do Rio. A campanha "Anitta Parada", com Mion na cena, vai conduzir as ações. Mion, que já está ligado ao Mercado Livre, deve atuar no marketing do uso de cartão credito com cashback na Black Friday.

"Vamos fazer uma campanha histórica, como sempre, e vamos entregar", avisou o apresentador. O marketplace também não divulgou estimativa de desempenho esperado para a campanha de novembro de 2025.