Mercado Livre aposta em robôs e frete grátis para acelerar crescimento

O Brasil, com 14% do consumo no digital, ainda está longe da China (mais de 30%) e Estados Unidos (26%), mas a gigante e líder do e-commerce brasileiro, a argentina Mercado Livre, aposta em duas armas para acelerar a fatia online nacional. Robôs operando no chão dos centros logísticos e custo mais baixo de frete estão sendo acionados para impactar o desempenho nas vendas, entre atração de mais clientes, incluindo novatos em compra digital, e volume de vendas.

"O custo do frete é fricção para o tamanho do mercado. Muitos (compradores) abandonam o carrinho por causa do preço do transporte", associou Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder da Mercado Livre no Brasil. Yunes deu a resposta ao ser questionado sobre queda de rentabilidade para investidores na bolsa - a companhia tem capital aberto -, depois que a plataforma reduziu de R$ 79,00 para R$ 19,00 o gasto para ter frete grátis.

Yunes (esq.) e Vergueiro apresentaram impactos de uso de robótica e política de frete PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

"Não olhamos no trimestre, mas no longo prazo e em aumentar o tamanho do e-commerce no Brasil", contrapôs o executivo. Segundo a gigante, com 52% da receita no mercado brasileiro, a medida elevou em 34% o volume de vendas em junho, ante a média de 26% do segundo trimestre. "Aceleramos frequência de compra e novos clientes", acrescentou o vice-presidente.

A redução de custo para compradores também foca períodos de menor uso de capacidade. "O foco está nos momentos de ociosidade e menos urgência (dos clientes)", explica Luiz Vergueiro, diretor sênior de Logística da companhia.

O tom que une robótica e estratégia mercadológica marcou o primeiro dia do Mercado Livre Experience, que reúne em São Paulo, até esta quinta-feira (25), mais de 17 mil vendedores da plataforma e prepara os "sellers" para a Black Friday, em novembro.

Vergueiro apresentou também os novos robôs, além do primeiro modelo estreante em 2024, que atuam em centros de distribuição (CDs) de São Paulo. São 125 máquinas que reduzem até 25% do processamento de pedidos multi-itens, com impacto de uma hora a menos do processo completo.