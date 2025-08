Chocolataria de Gramado abre complexo de gastronomia com restaurantes e confeitaria

Na culinária, o cardápio combina cozinha italiana, pâtisserie (doces) europeia, pizzaria napolitana, fondue alpino e coquetelaria . A Osteria Lorita , no primeiro piso, homenageia a matriarca dos Schwingel e também explora a influência da Itália. A confeitaria fica no segundo piso, comum ateliê de chocolates. O terceiro piso tem o Espaço 1976 , restaurante de opções contemporâneas, fondue e drinques autorais.

O CEO, Augusto Schwingel Luz, detalhou as novidades em episódio do videocast do Minuto Varejo , que pode ser assistido pelo canal do Jornal do Comércio no YouTube e com áudio no Spotify.

Para os donos da marca, com quase cinco décadas no mercado, a Casa Lugano "inaugura um novo capítulo na história do negócio e é o maior e mais sofisticado complexo gastronômico de Gramado". A coluna Minuto Varejo já tinha noticiado os planos da marca para 2025 que incluíam a Casa Lugano .

A marca de chocolates da Serra Gaúcha com mais pontos de vendas pelo País acaba de estrear uma operação inédita, com aposta forte em gastronomia, experiência e diversidade de atrações . A Lugano , com sede em Gramado, um dos maiores polos turísticos do Brasil, investiu R$ 35 milhões no novo empreendimento que ocupa a antiga área da loja Paquetá , de calçados, em ponto central da cidade, voltada para a Rua Coberta e Palácio dos Festivais , circuito turístico local.

BarraShoppingSul ganha oito novas marcas

Mais oito marcas vão abrir em 2025 no maior shopping center de Porto Alegre e situado na Zona Sul da Capital. Puxa a lista de reforço do BarraShoppingSul a cafeteria Quiero Café, que já atingiu 80 unidades entre Região Sul, São Paulo e Minas Gerais. Também abrirão Vans, Beleza na Web, Super Esplêndido, B&B Informática, Bruna Oliveira Brand e Camarada Camarão e El Guerrero em gastronomia. Este ano já entraram no mix Nathan's Famous, Lez A Lez, Eat Kitchen e Cameron. O Applebee's foi reinaugurado no Baixo Barra. A unidade no Barra será a terceira no modelo para shopping center e deve abrir em agosto, segundo a rede. A loja terá 70 metros quadrados e será ao lado da sorveteria Borelli, no Piso Jockey. A rede gaúcha de cafeterias, uma das maiores do Sul, não para de crescer. Entre as aberturas deste ano, está a da loja conceito em Gramado. Na Capital, a última a entrar em operação foi a Pátio Guadix, também na zona Sul. Em videocast do Minuto Varejo, os sócios-fundadores da rede, Luís Felipe Ferreira e Matheus Fell, informaram que novos pontos desembarcariam em Joinville (segunda na cidade catarinense), Santo Ângelo e Camaquã (Rio Grande do Sul), e Maringá, Curitiba e Toledo, no Paraná. Em 2024, a Quiero Café teve receita de R$ 195 milhões, alta de 27,8% sobre 2023. Para 2025, a meta é chegar a faturamento de R$ 250 milhões.

Bella Città ganha Havanna e Crepefy e terá Mamma Mia em setembro

Loja tem combinação inédita no Brasil de cafeteria e sorvetes no mesmo lugar BELLA CITTÀ SHOPPING/DIVULGAÇÃO/JC

O Bella Città Shopping, em Passo Fundo, ganhou duas operação e terá o desembarque do modelo express do Galeto Mamma Mia em setembro. A cafeteria Havanna abriu no segundo piso - é a primeira do Norte do Rio Grande do Sul -, e a creperia Crepefy começou a operar nesta sexta-feira (1) no terceiro piso.

Além do Mamma Mia, a loja Malasanti, de produtos como incensos e outros itens místicos, abre até o fim do ano. O complexo soma hoje 115 operações no mix.

O Havanna, argentino com mais de 70 anos de existência, levou a fama dos alfajores e doce de leite ao cardápio dos frequentadores do shopping. No Estado, o Havanna tem unidades também em Porto Alegre, Caxias do Sul, Canela e Bento Gonçalves.

"A nova loja traz um diferencial inédito: é a primeira do Brasil a oferecer, em um mesmo ambiente, café e sorvete", destaca, em nota, o Bella Città.



Já a maior rede de franquias no segmento no mundo, a Crepefy tem crepes, wraps, saladas, sucos naturais e smoothies, "preparados com ingredientes frescos e nutritivos", diz a direção do complexo.