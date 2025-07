Dallasanta investe R$ 40 milhões em 3 complexos

Pequenos centros comerciais de vizinhança, com supermercado e serviços, entre eles academia, ganham mais espaço na cena de Porto Alegre e Região Metropolitana da Capital (RMPA). O Grupo Dallasanta, conhecido pelo grande portfólio de imóveis para locação ou implantação de projetos, muitos com terceiros, vai investir R$ 40 milhões em três empreendimentos, um é expansão e outros dois são novos.

Dallasanta negocia imóveis do Nacional com outras redes

A ampliação já está em execução e envolve o Otto 2500, na Zona Sul da Capital, avaliada em R$ 11,8 milhões. O maior em aporte, de R$ 19,9 milhões, será o Protásio 6700, na avenida da Zona Leste de Porto Alegre, em área que chegou a ser reservada para uma filial da Havan. A varejista catarinense acabou recuando devido a exigências viárias que reduziriam a área da loja.

O terceiro empreendimento é o Guaíba Park Mall, na avenida Nestor de Moura Jardim, na cidade da RMPA, entre a Havan e o Stok Center, orçado em R$ 8,8 milhões, com 11 lojas. Unidade do McDonald’s já está em obras e abre antes da conclusão do mall, adianta o diretor de propriedades da Dallasanta, Pedro Dal Magro.

Centros comerciais horizontais são a marca da Dallasanta e estão no trio de aportes. O Otto, diz Dal Magro, ficou sem espaço para mais demanda de locação. “O mall é um sucesso”, reforça o diretor, citando que as 13 novas lojas da expansão (hoje são 27) já estão quase todas contratadas. A bandeira Rissul, do grupo Unidasul, terá filial no local, figurando como âncora futura. Um terreno ao lado do complexo deve ser destinado a projeto residencial, adianta o diretor.

Já a licença para dar a largada na implantação do Protásio 6700 está sendo aguardada da prefeitura. Os empreendedores querem dar início até dezembro. O Unidasul também acertou a instalação de seu supermercado de vizinhança no mall, informação que a coluna já noticiou. O mix terá nove lojas, incluindo academia Smart Fit, com contrato já firmado.

Aliás, a Dallasanta é dona de maior parte do imóvel do Nacional que fechará na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, na Capital, e da loja que já encerrou em Canoas. Ainda não foram definido os novos ocupantes. O grupo tem ainda ao Paseo Zona Sul, e Trend City Center, perto da orla, que terá 1º Tabelionato de Notas.