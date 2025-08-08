Porto Alegre,

Publicada em 08 de Agosto de 2025 às 20:21

Leite assina início das obras do acesso ao município de Sede Nova

Documento prevê que acesso terá 18 quilômetros de extensão

Vitor Rosa/Secom/Divulgação/JC
Durante a abertura oficial do 35° Encontro Estadual de Hortigranjeiros, realizado nesta sexta-feira (8), no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa, o governador Eduardo Leite assinou a ordem de início das obras do acesso asfáltico ao município de Sede Nova, com 18 quilômetros de extensão.

De acordo com o site do governo do Estado, a obra – prevista para ser concluída em 2026 – contará com investimento de R$ 16,4 milhões e beneficiará a trafegabilidade e o escoamento da produção da região Noroeste do Rio Grande do Sul. 
LEIA TAMBÉM: Ministro dos Transportes diz que lei do licenciamento é positiva para infraestrutura, mas pode ter ajustes

Com o anúncio, já são três assinaturas para o início de obras em acessos asfálticos nos últimos dois dias. Na quinta-feira (78), Leite autorizou o início dos serviços nos municípios de Quevedos e São José das Missões. O total dos investimentos aportados nos três acessos supera os R$ 71 milhões.

Desde 2019, já foram liberados mais de R$ 755 milhões para a pavimentação de rodovias que ligam pequenos municípios do interior. À época, 62 municípios não contavam com ligação asfáltica. Após seis anos, a atual gestão é detentora do maior investimento da história em acessos com recursos próprios. Do total, já foram entregues 26, enquanto outros 20 encontram-se em obras e mais 16 terão início em breve.

