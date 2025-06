Aos 60 anos, supermercado de bairro de Porto Alegre estreia loja com novo conceito e mix

Depois de 60 anos, uma das redes mais tradicionais de supermercado de bairro de Porto Alegre mudou. Loja que acaba de ser reformada e completamente mudada traz novo conceito e mix da rede Gecepel, que nasceu em 1965, fundada por Jacy Pfitscher, como atacado na avenida Protásio Alves, Zona Leste da Capital.

A novidade já pode ser conferida pela clientela da vizinhança do Morro Santana, onde fica a filial. Além de visual que veio diferente, de marca a áreas e layouts de seções, a unidade também está maior em área física, agora com 2 mil metros quadrados. "Ë a maior da rede", informa a bandeira, em nota.

Com a revitalização, a loja ganhou área especializada em vinhos, focando em bebidas GECEPEL/DIVULGAÇÃO/JC

"A unidade tem design mais moderno, nova identidade visual nos setores de vinhos, açougue, padaria e flores", lista a rede. Aliás, a área de flores virou um item essencial e logo na entrada da loja. Segundo varejistas, a seção puxa vendas e, claro, tíquete.

Também foram instalados self-checkouts, que são os caixas de autoatendimento. O super também tem agora sevicio, como lavanderia e barbearia.

A marca informa ainda que pretende "replicar o conceito para as demais lojas". O foco, com as transformações, é impulsionar a experiência do cliente na compra.

A operação como supermercado começa nos anos 2000. Hoje a rede tem lojas da Protásio Alves, no Alto Petrópolis, na rua Rua Guilherme Alves, no Jardim Botânico, e na avenida Independência, perto do Centro da Capital.