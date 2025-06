Pesquisa vai traçar como é o consumo dos gaúchos em 2025

O formulário da pesquisa Os gaúchos e o consumo em 2025 está no ar para residentes do Rio Grande do Sul poderem opinar sobre diversos temas que envolvem comportamento de compra, do ponto físico ao digital, impactos da inteligência artificial (IA) e preocupação ambiental. A pesquisa, que se consolida há anos e cujos dados são insumos para o especial do Dia do Comércio, que será publicado em julho, é uma parceria do Jornal do Comércio com a Escola de Negócios da Pucrs. Os professores Vinícius Sittoni Brasil, coordenador do Laboratório de Experiências de Consumo (Labex), e Stefânia Almeida, especialistas em varejo, participaram de um bate-papo do videocast da coluna, que vai ao ar amanhã na playlist do canal do JC no YouTube, e detalharam o que a pesquisa investiga e como quem reside no Rio Grande do Sul pode participar. O questionário é muito simples, com sigilo e segurança de dados e leva poucos minutos, destacam os professores. “Como dentro do varejo existem diversos varejos, queremos saber quem 'são' os consumidores em 2025", reforça Brasil. Quem participar vai poder compartilhar informações como onde (ponto físico ou digital ou os dois e em que proporção) consome.

A pesquisa, que pode ser respondida até 20 de junho (link está no QR Code aqui nesta página), deve trazer uma riqueza de perfis. Será possível entender como é a rotina de compras de quem mora na Capital e em cidades do interior e comparar os panoramas nos anos recentes, principalmente em função das “anormalidades”, como pandemia de Covid-19 e enchente de 2024. “Estamos curiosos para ver se este ano (2025) de “normalidade” pode mostrar outras atitudes, o que o consumidor mudou ou não”, projeta Stefânia. As pessoas vão poder responder sobre frequência de idas a restaurantes e shoppings, por exemplo. Temas super atuais estão nas questões, como percepções sobre a IA, cada vez mais usada na interface do digital e indo com força ao físico, e sustentabilidade. “Sobre consumo consciente, a maioria das pessoas indica que apoia as ações, mas entre o discurso e a prática nem sempre há conexão. É o que queremos entender mais”, comenta Brasil. A parceria com a Escola de Negócios começou em 2022, mas a pesquisa tem um logo período. Está sendo feito um estudo mais aprofundado, comparando os dados novos com a evolução histórica do comportamento dos consumidores. Isso será possível porque, ao assumir o trabalho, a equipe coordenada pelos professores buscou seguir o conceito geral e o que é mapeado a cada ano.