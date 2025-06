Jornal do Comércio e Pucrs realizam pesquisa sobre os hábitos de consumo dos gaúchos

Jornal do Comércio, em alusão ao Dia do Comércio, celebrado em 16 de julho, realiza uma pesquisa dedicada a entender os hábitos dos consumidores gaúchos. Em parceria com a Escola de Negócios da Pucrs, a pesquisa Os Gaúchos e o Consumo 2025 Anualmente, o, em alusão ao Dia do Comércio, celebrado em 16 de julho, realiza uma pesquisa dedicada a entender os hábitos dos consumidores gaúchos. Em parceria com a, a pesquisajá está apta para receber respostas.

O levantamento tem como objetivo entender as transformações na forma de consumir frente às novas possibilidades do mercado físico e digital. Ainda, busca compreender de que forma os gaúchos utilizam as plataformas em diferentes segmentos: vestuário, gastronomia, educação, entretenimento, entre outros.

Compreender a entrada de ferramentas como ChatGPT na rotina de consumo também é um dos nortes do levantamento, que busca entender como a Inteligência Artificial perpassa a lógica de consumo nas diferentes faixas etárias.