E-commerce registra 3 bilhões de visitas no Brasil e recorde em novembro

Novembro, com chancela da Black Friday, foi o mês campeão em visitas nas plataformas de e-commerce no ano, segundo os dados da Conversion. O Relatório Setores do E-commerce no Brasil, emitido pela empresa especializada em monitorar o tráfego digital, mostrou que 16 dos 18 setores do varejo eletrônico cresceram, influenciados pela BF.

Foram três bilhões de visitas únicas, 10% acima de outubro. Mercado Livre mantém liderança, com 369 milhões (alta de 6,7%), mais de 100 milhões à frente do segundo colocado, a Shopee, com 240,8 milhões de visitas, avanço de 6,2%.

No trio de ponta, a Amazon Brasil liderou na alta, com 13,2% de avanço, batendo em 230,7 milhões de visitas, o que foi comemorado pela companhia como a melhor Black desde a chegada ao Brasil. Novembro superou a marca do Prime Day, em julho, que é a campanha exclusiva do programa de fidelidade.

A Magazine Luiza teve o melhor desempenho no crescimento percentual entre as dez, de 24,1%, com 100,7 milhões de visitas, mas muito distante do trio que lidera o ranking.

A disputa do e-commerce no Brasil virou um rally com competidores que a cada período trocam posições, com avanço de players, como asiáticos. São cinco na lista. O destaque fica com o Temu, de capital chinês, mas com sede em Boston, nos Estados Unidos, e que chegou ao Brasil em maio. O crescimento é de quase 1.000%, passando de 9,8 milhões em junho, recém-chegado, e os 107,2 milhões de novembro, que até teve recuo de 5,1% frente a outubro.

O ranking tem Samsung, Shein e Aliexpress, além de brasileiros OLX e Ifood. Na venda, o setor de joias e relógios teve mais crescimento, de 39%.

Segundo a Conversion, 83,6% dos consumidores disseram que pretendiam aproveitar as promoções para resolver presentes de Natal. Esportes, com 29,4%, e cosméticos, com 28,4%, tiveram destaque. Importados tiveram o melhor desempenho em 2024, com mais de 316 milhões de acessos, alta de 6,3%.