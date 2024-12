Black Friday antecipou Natal e teve atacarejos com maior alta em vendas

A Black Friday (BF) 2024 deixou marcas, e muitas, no mercado de consumidor brasileiro. Pesquisa de uma das maiores empresas de levantamento e análise de dados sobre varejo mostra achados relevantes sobre a campanha que ganha cada vez mais espaço na cesta de vendas.

LEIA MAIS: E-commerce registra 3 bilhões de visitas no Brasil e recorde em novembro

Três achados: foi a maior BF desde a pandemia de Covid-19, o perfil de compras mostra antecipação de compras de Natal e a semana da campanha foi a maior entre as datas promocionais do ano. O resumão sobre os dados da Nielsen, que a coluna Minuto Varejo teve acesso, também indica os setores que decolaram na semana da Black, de 25 de novembro a 1 de dezembro.

O ambiente e as promoções ganharam mais força dias antes e no pós-data. Um detalhe é ressaltado, para explicar também o nível de gastos. O pagamento da primeira parcela do 13º salário foi justamente no dia da BF. No ano passado, foi dessincronizado, com os descontos chegando quase uma semana antes. Este ano o impulso veio na hora ou dia certos.

Sobre a concorrência das datas promocionais, a venda de R$ 15,7 bilhões na semana da BF no varejo físico monitorado (autosserviço (AS) - supermercados e hipermercados -, cash & carry (atacarejos) e farma), alta de 26,2% em relação à mesma data em 2023, assegurou a liderança no calendário do varejo.

Na segunda posição, ficou o Dia das Mães, com 24,7%, seguido de Dia das Crianças, 17,4%, Dia dos Namorados, 15,7%, Carnaval, 5,4%, Páscoa, 13,5%, e Dia dos Pais, na lanterna, com 3,9%. A comparação é sempre da semana que antecede e abrange a data.

Medição de consumo indicou itens mais buscados e aqueles que perderam preferência na cesta no período PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O desempenho da semana de descontos contrasta com o avanço de novembro, que somou R$ 66 bilhões, mas teve aumento de 10,6% frente mesmo mês do ano passado. Chamou a atenção este ano, já validando o salto do Cash & Carry (CC), que são os atacados de autosserviço ou atacarejo (nome que foi cunhado no Brasil), teve alta de 13,2% na campanha recente entre físico e on-line.

Mas só no físico, o C&C registra desempenho 37,4% na receita. Esse setor vem ganhando mais e mais adeptos entre classes de consumo renda mais alta, segundo os grupos que atuam no formato. O Autosserviço (AS), que envolve supermercados e hipermercados, C&C e farma acumulam alta de 26,2%.

No confronto com novembro cheio, a semana da Black Friday ostentou taxa de crescimento três vezes maior. Em novembro, a receita de vendas cresceu 10,6% e o volume, 3,5%. Em relação a outubro, há um desempenho menor, que pode ser associado à alta da inflação e das commodities, segundo a Nielsen. E a escalada do dólar se intensifica em dezembro.

A "antecipação do Natal", que apareceu em pesquisas de entidades lojistas gaúchas, fica claro na lista de compras. Nas categorias que tiveram mais impulso, segundo a empresa de dados e análise de mercado de consumo, artigos de Natal lideraram, seguidos de bebidas como sidra, panetones, outras bebidas, carnes natalinas e frutas em calda.

Nos eletroeletrônicos, console de videogame foi o mais vendido e foi associado à lista de presentes.

A Nielsen fez um exame por região o Brasil e apontou que o C&C descolou no percentual de avanço. Enquanto na média de supers, cash & carry e farma, o Sul teve aumento de 12,5% na receita, na Black, o os atacarejos tiveram alto de 18,1%, melhor taxa no cenário nacional.

A análise sobre as mesmas lojas, que é um balizador mais completo para entender o desempenho dos pontos físicos, mostra supers e hipers com melhores taxas na cena brasileira e puxados pelo Sul e São Paulo, indica a Nielsen.