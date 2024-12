Japonês, gelato, chocolataria e churrasco: novas marcas desembarcam no "shopping aéreo" do Salgado Filho

As estreias de novas marcas no "shopping aéreo" do Aeroporto Internacional Salgado Filho, como a coluna Minuto Varejo chama a área de comércio e serviços do complexo em Porto Alegre, não param. Desde a retomada dos voos, em outubro, o desembarque comercial é intenso. Esta semana teve Kopenhagen e Mania de Churrasco. Doce Doce abre este mês. O japonês Rokkon chega em 2025.

Após a retomada de voos no aeródromo, em outubro, novas operações vêm desembarcando e ainda vão desembarcar. São cerca de 100 estabelecimentos, entre lojas, alimentação e serviços, como agências, transporte e engraxate, informou a Fraport Brasil, concessionária do aeródromo. Antes da enchente de maio, que provocou fechamento do complexo devido à inundação, eram cerca de 80 operações no segmento "shopping".

A coluna atualiza depois de dar uma nova passada, tanto na área antes de embarque como no setor que é acessado apenas por quem vai viajar, após o processamento do raio-x.

Gelateria Doce Docê é uma das novidades e montou ponto na praça de alimentação do terminal PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

No lado "terra", antes do embarque, abriram Mania do Churrasco, na praça de alimentação, e Kopenhagen, no embarque doméstico. Vai abrir este ano ainda a gelateria Doce Doce, que é da Serra Gaúcha, também na praça de alimentação. O aviso é: "Um novo sabor

A área de embarque vai ter outra marca de gastronomia: o restaurante Rokkon. Tapume anunciando a instalação do restaurante já foi colocado. O aviso é sugestivo: "Uma nova experiência de sabor em breve pousará aqui". Segundo a Fraport, o Rokkon é o começo de 2025. A marca é de Belo Horizonte.

Entre as novas operações recentes, estão Living Heineken (duas unidades), Fini, Bob's, NBA Park, W Premium (sala VIP) e Chilli Beans. A Bella Gula fez uma mudança de ponto, com nova unidade.