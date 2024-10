Com voos de volta, "shopping" do Aeroporto Salgado Filho ganha novas operações

Os aviões decolando e pousando na pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, não serão a única novidade a partir desta segunda-feira (21), mais de cinco meses após a inundação ter tirado a pista do ar.

Cinco marcas, quatro delas estreantes, vão ter operações para reforçar o “shopping aéreo”, como a coluna Minuto Varejo chama o braço de comércio e serviços que compõe o mega complexo aeroportuário.

Living Heineken, NBA Store, sala VIP W Premium, balas Fini e vinícola Jolimont estão na lista das marcas que ampliam o mix de mais de 80 operadores. Mais de 70% deles já estarão funcionando. São previstos 71 voos diários na largada do fluxo aeroviário.

O Living Heineken vem em dose dupla, com duas unidades (uma no embarque doméstico, logo após a saída do raio-x, no piso superior, e outra na praça de alimentação). O grupo Fit, que opera os espaços, correu contra o tempo para aprontar as áreas.

“Estarão prontíssimas”, assegura Ricardo Piccoli, diretor sênior de Canais Especiais e Trade da cervejaria. “O Living é uma parte importante da nossa estratégia para o Rio Grande do Sul”, valoriza Piccoli, indicando que os bares são atrativos para ampliar a experiência, antecipando a chegada dos passageiros para os voos.

“As pessoas ficam mais tempo no terminal”, constata o diretor. Os dois Living da Capital e mais quatro em outros aeroportos fecham a “expansão acelerada” do bar, que chegará a 19 pontos até dezembro.



“O passageiro chega e dá de frente com a loja”, anima-se Roger Ahlgrimm, diretor de Varejo e Licenciamento da NBA. Do quiosque situado no embarque doméstico, a marca avança para a loja, montada ao lado do portão de saída, após os usuários deixarem a sala das esteiras de bagagem. São mais de 70 metros quadrados de área de venda.

Alhgrimm diz que é a primeira unidade em aeroporto, entre 32 com outras cidades pelo Brasil. No Estado, há mais duas: no BarraShoppingSul, na Capital, e no I Fashion Outlet Novo Hamburgo. “Queremos impactar quem chega a Porto Alegre e conectar com o NBA Park, em Gramado”, reforça o diretor.



Fini e sala VIP W Premium, com 17 unidades em terminais do País, ficam no embarque doméstico. A vinícola, de Canela, fica no desembarque doméstico e aposta atração de visitantes para a Serra. A marca tem passeios na sede, desde os parreirais à elaboração e degustação da bebida. A Jolimont produz 1,2 milhão de litros por ano de mais de 70 rótulos