Lista dos vencedores do "Oscar" dos supermercados, o Carrinho Agas

Os vendedores do Carrinho Agas 2024, o Oscar, referência a um dos maiores prêmios do cinema, do setor supermercadista, foram revelados nesta terça-feira (3) em Porto Alegre. As marcas de produtos e equipamentos que o consumidor está acostumado a encontrar na gôndola na jornada diária no super e os players (bandeiras), além de personalidades, ganharam em diversas categorias, elencadas pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).

"A gente vê cada vez mais marcas centenárias entre os premiados", citou o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. São 42 vencedores. Somente entre as empresas varejistas foram quase 200 nomes. A seleção foi feita por três meses. A entrega dos troféus será no dia 10, na Capital, no Grêmio Náutico União. A associação projeta quase mil convidados na solenidade.

A Medalha Marcello Zaffari, foi para Augusto De Césaro, diretor-presidente da Unidasul, e Everton Muffato, diretor do Grupo Muffato, do Paraná. O Carrinho tem campeões em número de premiações, destacou a Agas. São elas Nestlé (38 troféus), Coca-Cola (37 prêmios) e Girando Sol (32 troféus). A Bebidas Fruki vai receber o Prêmio Centenário pelos 100 anos de operação. Também são novidades nas distinções a personalidades: Mérito Editorial, Prêmio Centenário, Destaque Agas Mulher e Troféu Superação.

Confira os vencedores do Carrinho Agas 2024

Medalha Marcello Zaffari: Augusto De César e Everton Muffato

Produtos e equipamentos

Melhor Fornecedor de Queijos: Cooperativa Santa Clara

Melhor Fornecedor de Frios fatiados: BRF

Melhor Fornecedor de Iogurtes: Lactalis Batavo

Melhor Fornecedor de Biscoitos: Isabela

Melhor Fornecedor de Massas: Orquídea

Melhor Fornecedor de Commodities de Mercearia: Blue Ville

Melhor Fornecedor de Pães e salgados congelados: Marquespan

Melhor Fornecedor de Produtos naturais e integrais: Naturale

Melhor Fornecedor de Cafés e Matinais: Nestlé

Melhor Fornecedor de Balas, doces e rapaduras: Da Colônia

Melhor Fornecedor de Chocolates: Neugebauer

Melhor Fornecedor de Conservas: Oderich

Melhor Fornecedor de Barras de cereal: Ritter



Melhor Fornecedor de Sucos: Del Valle

Melhor Fornecedor de Refrigerantes: Coca-Cola Femsa Brasil

Melhor Fornecedor de Leites: Cooperativa Santa Clara

Melhor Fornecedor de Água mineral: Água Da Pedra

Melhor Fornecedor de Cervejas: Ambev

Melhor Fornecedor de Espumantes: Cooperativa Garibaldi

Melhor Fornecedor de Vinhos: Vinícola Aurora

Melhor Fornecedor de Energéticos: Baly Energy Drink

Melhor Fornecedor de Higiene e beleza: Unilever

Melhor Fornecedor de Fraldas: Pampers P&G

Melhor Fornecedor de Limpeza: Girando Sol

Melhor Fornecedor de Papéis: Mili

Melhor Fornecedor de Bazar: Tramontina

Melhor Fornecedor de FLV: Silvestrin

Melhor Fornecedor de Rações Pet: Monello

Melhor Fornecedor de Carne bovina: Callegaro

Melhor Fornecedor de Frango: Ave Serra

Personalidades: