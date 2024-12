Supermercados gaúchos esperam alta de 6% nas vendas de fim do ano

As festas de fim de ano de 2024 devem acrescentar 6% à receita de vendas dos supermercados gaúchos, segundo projeção feita nesta terça-feira (23) pela principal entidade do setor. O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, espera uma maior competição entre as redes, o que deve segurar elevações de preços.

Uma das preocupações é sobre eventuais impactos das elevações recordes do dólar, caso se mantenham por mais tempo, observou Longo. De alimentos a itens de limpeza, o efeito pode se disseminar, não só entre mercadorias importadas, mas pelos insumos afetados pelos custos turbinados pela oscilação da moeda norte-americana, principal referência monetária nas transações comerciais.

A entidade citou que as 6,7 mil lojas do setor reforçaram estoques para dar conta da demanda, com foco em principais itens da ceia de Natal, virada do ano e presentes, entre eles panetones, aves, espumantes e outras bebidas e chocolates. O recurso extra de fontes como o 13º salário deve puxar parte das vendas. A entidade espera que 20% da renda adicional sejam gastos nos supermercados.

O dirigente aposta que o "clima", gerado pela solidariedade em meio aos danos das cheias e ainda busca da recuperação econômica, possa influenciar as vendas.