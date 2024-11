Rede gaúcha abrirá outlet de calçados na véspera da Black Friday em Porto Alegre

Notícia que a coluna Minuto Varejo já tinha veiculado, o que promete ser o maior outlet de calçados do Rio Grande do Sul já tem data para entrar no roteiro de opções de consumo dos gaúchos. A Lojas Lebes, que estreia neste modelo de varejo focado em marca e preço, vai começar a operar o espaço nesta quinta-feira (28) na megaloja situada no coração do Centro Histórico de Porto Alegre.

LEIA MAIS: Rede abrirá maior outlet de calçados do RS em megaloja em Porto Alegre

O novo espaço da rede de varejo ocupa dois andares da Lebes Life Store. A instalação do novo negócio fez parte do projeto de restauração da loja, que foi atingida pela enchente no primeiro piso. Segundo a rede, foram investidos R$ 2 milhões para recompor a filial, com mobiliário e layout e estrutura elétrica e de elevador e escada rolante, e preparar o outlet.

Na largada do outlet, a rede diz que cliente que gastar mais de R$ 250,00 vai ter almoço no restaurante que fica no prédio.

Serão dois andares da loja na avenida Borges de Medeiros, 262, de frente para o Largo Glênio Peres e Mercado Público. A rede promete "ampla variedade de marcas renomadas, com preços acessíveis e atrativos para o consumidor", diz em nota.

Calçados respondem por cerca de 10% da receita da varejista, que atua desde eletromóveis, eletroeletrônicos, utilidades domésticas e vestuário. Este ano a varejista deve chegar a R$ 1,6 bilhão de receita total. A operação vai disputas mercado com outras varejistas, como Paquetá e a catarinense Pittol, que focam mais em coleções novas.

O presidente da Lebes, Otelmo Lebes, já havia adiantado à coluna que o setor da megaloja vai ter coleções anteriores de marcas gaúchas, o que permite operar em faixas de preços mais em conta. Essa estratégia costuma estar em empreendimentos que ficam mais fora do grande centro.

Drebes está de olho no fluxo, que seria de 200 mil pessoas por dia, na região icônica do Centro. O movimento ainda é afetado pela falta de um dos transportes mais cruciais para atender usuários, que é o Trensurb. A estação Mercado, do trem metropolitano, ainda nao foi reaberta.

No Rio Grande do Sul, há lojas no polo calçadista que ofertam itens mais acessíveis. O I Fashion Outlet Novo Hamburgo ( IFONH), do grupo Iguatemi, tem lojas de marcas internacionais, como Adidas, Nike e Puma. Também tem marcas de linhas femininas, como Arezzo.