Gravataí Shopping faz feirão de veículos em parceria com revendedores

Fim de ano movimenta o mercado de automóveis. E, em temporada de Black Friday e também de campanhas de descontos que as marcas promovem - parte para reduzir estoque de modelos antigos -, tem feirão de novos e usados em um dos shopping centers da Região Metropolitana de Porto Alegre.

O Gravataí Shopping tem a primeira iniciativa na área, em parceria com a EB Consórcios e HS Consórcios (Grupo Herval), informa o empreendimento.

O Feirão de Veículos Novos e Seminovos é neste sábado (23) e domingo (24) no estacionamento do shopping. Segundo o complexo, estão no portfólio automóveis nacionais e importados.



Entre as participantes do feirão, estão Sinoscar (GM), Nissu Gala (Renault) e Pacheco Veículos (importados). A meta é repetir a iniciativa mais vezes, diz a proprietária da EB Consórcio e organizadora do evento, Edy Block, em nota.