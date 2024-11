No Ponto: Caringi, Souvenir do Cais, Coca-Cola, Bistek, Via e Boulevard Assis Brasil

> A loja Souvenir do Cais (Cais Embarcadero), do grupo Parks, (Cais Embarcadero), do grupo Parks, reabriu com uma mega novidade entre os itens: peças com assinatura de Antônio Caringi, escultor pelotense que fez a estátua do Laçador, um dos símbolos de Porto Alegre. Neca Silva, sócia do Parks, assinou contrato com a família do escultor para levar o nome e as obras em souvenires para todo o Brasil.

> A Coca-Cola volta com sua Caravana Iluminada de Natal nesta sexta-feira, com largada em Passo Fundo. Porto Alegre deve receber o comboio até 20 de dezembro.

> O Bistek, supermercado de Santa Catarina, abrirá a segunda loja no Litoral gaúcho em meados de 2025. Será em Tramandaí.

> O Via Atacadista, do grupo Passarela, também catarinense, abre no dia 21 a sétima loja no Estado. Agora em Canoas, na avenida Getúlio Vargas, perto da estação Mathias Velho, da Trensurb. Será a 20ª loja do grupo, 14º atacarejo e com 3,3 mil metros quadrados de área de venda. São mais de 150 vagas de estacionamento e 180 empregos diretos. Em 2025, vem CD em Lajeado e mais lojas no Estado.

> O Boulevard Assis Brasil, na Capital, ganhou Casa Maria e Cacau Show e terá este ano ainda Green Station, Willy Ótica e Natura.