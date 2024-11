Maior call center do Santander abre 400 vagas no Vale do Sinos

O que deve ser o maior call center no Rio Grande do Sul, o SX Negócios, do banco Santander, abriu centenas de vagas em Novo Hamburgo, onde tem a operação. O complexo fica na área onde recentemente abriu uma unidade do atacarejo Stok Center, da Comercial Zaffari, de Passo Fundo.

LEIA MAIS: Comercial Zaffari abre 34º loja e safra de novos atacarejos em Novo Hamburgo

O complexo é o maior em número de pessoas das unidades da instituição no Brasil. São mais de 5 mil trabalhadores na cidade. No total, são 8,5 mil pessoas em call centers do banco. As outras unidades ficam no Rio de Janeiro, Sorocaba e Piracicaba, as duas em São Paulo.

Nota da empresa diz que os postos se direcionam principalmente "a universitários, pessoas que buscam o primeiro emprego e recolocação no mercado de trabalho". A vaga é para especialista em experiência do cliente e negócios.

Segundo o SX, não precisa ter atuado antes na função. É exigido Ensino Médio completo e conhecimento básico de informática. O trabalho é presencial, em Novo Hamburgo.

"A contratação é imediata, em regime CLT", avisa a empresa. As inscrições são pelo site SX Negócios - Trabalhe Conosco | PandaPe (sxnegocios.pandape.infojobs.com.br).



O contrato prevê "salário compatível com o mercado, remuneração variável, conforme resultados participação nos resultados, assistência médica e odontológica e vale-alimentação".