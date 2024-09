Comercial Zaffari abre 34º loja e safra de novos atacarejos em Novo Hamburgo

Um dos maiores grupos supermercadistas do Rio Grande do Sul abriu a safra de novos atacarejos que vai estrear até o fim de 2025 em uma das principais cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre e que tem tradição em outro segmento bem diferente.

A Comercial Zaffari, de Passo Fundo, colocou em operação em Novo Hamburgo, nessa terça-feira (24), a 34ª unidade do Stok Center, maior bandeira do formato no Rio Grande do Sul em número de pontos.

Mais três unidades do formato de outros grupos estão previstas - do Grupo Zaffari (Cestto) e dos catarinenses Pereira (Fort Atacadista) e Passarela (Via Atacadista). A rede Rissul, de supermercado de vizinhança, do grupo Unidasul, também abrirá loja na cidade até dezembro.

A Comercial também não descarta ter uma segunda loja na cidade no futuro, plano que é condicionado à movimentação do mercado do setor, considerando instalações concorrentes. Novo Hamburgo tem já unidades das marcas Macromix (Unidasul), Atacadão, com duas lojas (grupo Carrefour) e Desco (grupo Imec), citando nomes dos maiores players.

De capital nacional do calçado à capital gaúcha de atacarejos? "A cidade está se tornando um polo atacadista de supers", opina Leonardo Lessa, presidente da CDL local, citando que a nova loja fica em uma posição estratégica, perto da estação da Trensurb. "Isso reforça Novo Hamburgo como referência comercial, que é anterior ao calçado, para abastecer a região", conecta Lessa.

A prefeita, Fátima Daudt, diz que a tradição calçadista continua - "aqui está a inteligência do sapato" - e que a chegada em série do formato de supermercado sucede o "boom de empreendimentos gigantes", como o do call center da SX, do Santander, na mesma área onde fica o Stok Center, marca nos anos recentes.

"Novo Hamburgo se transformou numa grande prestadora de serviços para os municípios do entorno", valoriza Fátima.

Unidade teve aporte de R$ 50 milhões e segue conceito de atacarejo raiz, sem açougue e padaria PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A coluna Minuto Varejo vem chamando o grupo varejista, segundo do setor no Estado, de rei dos atacarejos. O plano da companhia, confirmado pela direção, é chegar a 50 lojas do modelo de atacado mais super até 2027 Com isso, o grupo terá 60 unidades, incluindo 10 supermercado da bandeira Comercial Zaffari.

A nova unidade fica na área onde está o mega call center SX, do banco Santander, com mais de 5 mil pessoas trabalhando. Também terá um mini centro comercial, com restaurantes e farmácia, para ampliar mix de serviços. A área é de um grupo imobiliário local, o GFI.

A loja não está entre as maiores do Stok. São 4,2 mil metros quadrados de área de venda, mais de 9 mil itens e setor de armazenagem, chamado de CD pulmão. Foram abertas 160 vagas de emprego. O investimento foi de R$ 50 milhões, entre R$ 30 milhões de obra, R$ 10 milhões da operação logística e R$ 10 milhões de estoque.

Dos projetos futuros, o próximo a abrir será o Fort, com obras em andamento na avenida Nações Unidas, com rua 24 de maio, próximo ao Centro da cidade, mas em ponto oposto ao Stok Center. O empreendimento está nas fundações e já tem parte de pilares da estrutura pré-moldada já erguida.

Para 2025, virão Via, no bairro Canudos, e Cestto, que será nas Nações Unidas com rua Primeiro de Março, perto de onde estão os dois Atacadão.

A mais recente filial da Comercial segue o atacarejo raiz, com pouco serviço, que gera maior impacto no retorno do negócio. Padaria e açougue não têm retaguarda de pessoal na elaboração ou cortes diretos aos clientes.

Até dezembro, serão abertos mais dois Stok: o terceira em Caxias do Sul e depois em São Leopoldo. Em 2025, serão seis a sete lojas, segundo o presidente da Comercial, Sergio Zaffari. "As três primeiras já anunciadas ficam em Viamão, Lajeado e Canoas. E tem mais três ou quatro no segundo semestre que estamos finalizando as aprovações para poder divulgar", adianta Zaffari.

O suspense na localização tem outro motivo: olhos e ouvidos dos concorrentes. "A gente sabe que os competidores estão cada vez mais presentes nas cidades de maior importância e população. Vai apertar a concorrência, por isso a gente tem que realmente entregar um trabalho que faça a diferença na vida do consumidor", afirma o presidente:

"Não é só com preço, mas com atendimento, qualidade, iluminação, ter uma loja linda, limpa, para que o cliente se sinta em casa".