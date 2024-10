Comercial Zaffari define dia que abre 3º atacarejo em maior cidade da Serra

A coluna Minuto Varejo já tinha noticiado que a Comercial Zaffari, de Passo Fundo, segunda maior rede supermercadista do Rio Grande do Sul, colocaria em operação o terceiro atacarejo na maior cidade da Serra Gaúcha. O grupo informou agora a data que abre mais um Stok Center em Caxias do Sul.

22 de outubro na rua Santo Dalfovo, 101, no bairro Panazzolo. Será a segunda inauguração em 30 dias. Em 24 de setembro, teve a O atacarejo estreia emna rua Santo Dalfovo, 101, no bairro Panazzolo. Será a. Em 24 de setembro, teve a abertura da unidade de Novo Hamburgo

Com a nova operação, a Comercial chega a 35 Stok Center e a 45 lojas, incluindo dez do modelo de vizinhança, de supermercado, um deles inclusive fica em Porto Alegre.

O presidente do grupo, líder no formato de atacarejo no mercado gaúcho, Sergio Zaffari, revelou à coluna que a meta é chegar a 60 unidades em toda o grupo até 2027, 50 delas de atacarejo. "Ou antes", admitiu Zaffari, em recente entrevista ao Minuto Varejo.

Este ano ainda vai ter mais uma loja, em São Leopoldo, que inaugura até dezembro. Para 2025, serão seis a sete lojas. Três estão definidas e em andamento, para abrir no primeiro semestre: Viamão, Lajeado e Canoas.

A nova unidade de Caxias fica em área construída de 10,7 mil metros quadrados, mais de 9 mil itens no mix, 30 checkouts e estacionamento com 280 vagas. Foram abertos 180 empregos diretos, com contratação que já foi feita. Hoje o grupo soma quase 7 mil funcionários. O aporte gira entre R$ 50 milhões e R$ 60 milhões, entre construção, equipamentos e estoque.

A loja vai funcionar de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 21h.