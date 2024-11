 Olheiros do Imec (gaúcho dono do Desco) e Bistek (catarinense) foram vistos em lojas do Nacional, colocadas à venda pelo Carrefour (47 no total, sendo 39 no Estado e 8 em Curitiba, no Paraná). Número de funcionários abaixo do necessário, instalações depreciadas e falta de produtos dominam filiais. Clientes detectam o "abandono" dos pontos desde que o grupo francês assumiu, em 2021. O Imec não comenta eventual negociação, e o Bistek não se manifestou.

 O Iguatemi Porto Alegre terá um empório de alimentos e bebidas (estilo das grifes do Mercado Público) em meados de 2025. Será o Mercato Lagotto.

 A Sasso, de moda feminina e tradicional de rua, abrirá a primeira loja em shopping center, no Bourbon Country.

 A Serasa faz nova edição do Feirão Limpa Nome, agora em parceria com os Correios, de hoje ao dia 29. Em Porto Alegre (agência Azenha), Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria vai ter porta-voz da empresa até quarta-feira. Funcionários da estatal farão o atendimento dos casos.

 O Bourbon Ipiranga, na Capital, já conta com Spoleto, Milky Moo, Smart Fit, Bottero e Panvel, que agora tem mais de 200 metros quadrados de loja.

 O Bella Città Shopping, de Passo Fundo, tem cinco novas marcas: abriram Plush, Pampa Vet, Sempre e Linda Joalheria, e vai abrir Ekko Brinquedos Educativos. O Passo Fundo Shopping terá reforço, até dezembro, da Reserva (grupo Arezzo, agora Azzaz 2154).

 A 60ª Convenção Regional de Supermercados, em Tramandaí, promovida pela Agas, teve negócios de

R$ 26,3 milhões nos dias 29 a 30 de outubro, com 158 expositores e público de mais de 6,3 mil visitantes.

 A Lojas Pompéia lançou o Camisetas RS, com estampas inspiradas no Rio Grande do Sul. O lucro da venda vai para ações de reconstrução do Estado.

 A Lojas Lebes aportou R$ 500 mil e se associou no fundo Estímulo Retomada RS, para apoiar pequenos e médios empreendedores afetados pelas cheias. O caixa é de quase R$ 40 milhões para emprestar aos negócios.

 Usaflex, no Varejo 360, da Fecomércio-RS: o diretor de franquias da marca, Elbio Armiliatto, contou como a marca derrubou a taxa de ruptura de modelos best-sellers (os mais vendidos) que chegava a 70%. A calçadista adotou o abastecimento automático das lojas. A venda cresceu, o elenco com 25 modelos responde agora por 20% da receita e a falta de itens caiu a 6%.