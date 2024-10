Carrefour abre mais de 800 vagas em supermercados do RS

A maior varejista do Brasil tem mais de 800 postos de trabalho abertos para lojas no Rio Grande do Sul. O grupo Carrefour anunciou que abriu 803 vagas em unidades da bandeira de atacarejo Atacadão, hipermercado Carrefour e Sam's Club.

Para o Atacadão, são 683 postos distribuídos em Alvorada, Bagé, Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul, Estrela, Gravataí, Lajeado, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Santo Ângelo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Santana do Livramento, Uruguaiana.

São posições de estoquista, empacotador, fiscal de prevenção e perdas, operador de caixa, operador de loja e repositor.

No híper e Sam's Club, estão as 120 vagas restantes, entre Porto Alegre (onde estão duas unidades do Sam's Club) e Região Metropolitana. As funções são para frentista de postos de combustíveis, operador de caixa, auxiliar de perecíveis, repositor, agente de fiscalização, empacotador, peixeiro, padeiro e açougueiro.

A seleção vai até 31 de outubro. O grupo informa que não exige experiência mínima para as funções. Os candidatos devem comparecer na loja mais próxima ou se cadastrar no site Pandapé, nos links do Atacadão e Carrefour, Sam´s Club e postos de combustíveis.

"As vagas abertas são uma excelente oportunidade para novos colaboradores ingressarem em um ambiente de trabalho que valoriza a diversidade e o desenvolvimento pessoal e profissional", diz, em nota, Marco Oliveira, CEO da bandeira.

O grupo francês fez fortes mudanças desde 2023 no perfil de unidades, transformando hipermercados que tinham migrado de BIG (ex-grupo BIG, comprado em 2021 pela varejista), para Carrefour e depois viraram Atacadão. Além disso, foram vendidas unidades Carrefour (ex-BIG) em algumas cidades, entre elas bandeiras do supermercado Nacional, como no Litoral Norte.

Informações que circulam de que o grupo estaria vendendo as lojas Nacional que ainda estão operando, muitas em Porto Alegre e no Litoral, não são comentadas pela varejista. Desde a compra do Grupo BIG e opção clara da gigante francesa pelo formato use atacarejo, em detrimento dos hipermercados, consumidores percebem a perda de qualidade e falta de investimento em lojas do Nacional, o que pode indicar que não haveria interesse em se manter neste tamanho de operação.