Alegrow com eletroposto abre em dezembro em avenida de Porto Alegre

Um dos polos de atração de negócios de varejo, com foco em alta renda, a avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre, vai ganhar em breve a Esquina do Futuro, empreendimento liderado pelo grupo dono da Alegrow, bandeira de lojas de conveniência de rua e postos de combustíveis. As obras para instalar o complexo com pegada sustentável já começaram, informam os empreendedores.

A "Esquina", entre os números 2.582 e 2.660 da Nilo, terá eletroposto (para recarga de veículos elétricos), loja e espaço de convivência. O fundador da bandeira de conveniência e dono da rede Farroupilha, Eduardo Costa, comentou, em entrevista à coluna Minuto Varejo, que o novo projeto busca criar ambiente de conexão na comunidade e de inovação.

A abertura oficial foi agendada para 10 de dezembro. O mix compõe o chamado terrário urbano, implantado em área pública e que combina operação comercial e soluções verdes. A prefeitura de Porto Alegre licitou espaços na cidade para que empresas possam explorar, com a entrega de equipamentos que reduzam os impactos climáticos.

Segundo a Alegrow, será o primeiro terrário com uma "árvore com painéis fotovoltaicos". São mais de dez soluções sustentáveis no novo ponto. Outras ações incluem plantio de plantas nativas, reaproveitamento de água da chuva, tratamento de resíduos (com coleta de pilhas, eletrônicos e borras de café), telhado verde e piso drenante, lista a empresa, em nota.

O terrário fica em terreno de 672,7 metros quadrados (m²). O projeto ocupa 450 m², abaixo do limite de 500 m² que podem ter estruturas, segundo legislação municipal.

A bandeira der conveniência tem unidades em outros espaços públicos que foram concedidos para passarem por revitalização: Travessa Mário Cinco Paus e viaduto José Loureiro da Silva, no Centro Histórico, e terrário urbano do Bom Fim, na esquina das ruas Garibaldi e Irmão José Otão.



O novo projeto, nas proximidades do Iguatemi Porto Alegre e em região onde se multiplicam empreendimentos de alta renda, tem certificação do Green Building Council, selo que contempla medidas definidas pelas Nações Unidas relacionadas a Mudanças Climáticas, mais especificamente o COP Paris. A Alegrow tem o selo desde 2023.